22-02-2022 è un giorno palindromo, il suo significato e la prossima data

22 Febbraio 2022

22 febbraio 2022

Oggi è 22-02-2022: giorno palindromo, il prossimo ci sarà nel 2030

Ribattezzato dai matematici americani il “Twos-day”, con il 2 che si ripete per ben sei volte. Un numero particolarmente evocativo: per i Maya era il simbolo del confronto. Ed è anche una data ambigramma

Ci sono solo 366 giorni palindromi in 10.000 anni

Il 22 febbraio del 2022 (22022022) è uno di questi.

Questo significa che la data non cambia se viene letta da sinistra o da destra.

Il prossimo “scherzo” del calendario che si ripeterà soltanto il 3 febbraio del 2030 (03022030). Ed è anche una data ambigramma: la caratteristica è che i numeri possono essere letti allo stesso modo anche se capovolti, a testa in giù.

Ma non è una sequenza palindroma in tutto il mondo. Stati Uniti e Canada usano infatti un diverso formato di rappresentazione rispetto a chi indica “giorno/mese/anno” anteponendo il mese al giorno. L’ultima volta di una data palindroma a tutto tondo è stato il 2 febbraio 2020, ma prima era accaduto l’11 novembre del 1111 in pieno Medioevo (11.11.1111), quando ancora la data “americana” ovviamente non esisteva, mentre la prossima sarà il 12 dicembre del 2121 (12.12.2121).

Un numero particolarmente evocativo: per i Maya era il numero del doppio e del confronto. Il 2 è poi il primo numero primo, e l’unico ad essere anche un numero pari, ed è il quarto numero della successione di Fibonacci (se si parte dallo zero). E come se non bastasse oggi è anche martedì, ovvero tuesday in lingua inglese.

Per gli americani oggi c’è anche un altro motivo per festeggiare; è il 290° anniversario dalla nascita di George Washington; il primo presidente degli Stati Uniti, nato il 22 febbraio 1732.

Secondo gli appassionati di astrologia quella più potente dell’anno, perché ad essere ripetuto è il numero 2, una cifra significativa nella tradizione Maya.

Per questo popolo il 2 indicava il doppio e il confronto. E’ per questo che i matematici statunitensi ribattezzano la data di oggi il Two-days, in quanto rappresenta una ripetizione singolare della cifra numero 2.

Un’altra curiosità sul numero due è quella legata ai Pitagorici, che lo consideravano femminile come tutte le cifre pari. In generale il due incarna gli opposti: il maschile e il femminile, il giorno e la notte

