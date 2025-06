Home

22 eventi estivi in programma al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo

20 Giugno 2025

Inizia anche quest’anno la stagione estiva al museo che si svolgerà dal 18 giugno al 4 settembre: un ricco calendario di incontri a tema scientifico, musicale e culturale.

Come sarà articolata? Ecco alcuni numeri: 13 concerti, 2 appuntamenti per osservare il cielo con i telescopi, spettacoli con corale, serate dedicate ai canti tipici toscani, senza dimenticare gli incontri alla scoperta del Museo… in versione notturna.

Saranno questi 3 appuntamenti imperdibili dove verranno affrontati temi di attualità scientifica durante la visita guidata: parleremo di specie aliene, di giganti del mar mediterrano e delle utime scoperte in campo archeologico sul territorio livornese.

Incontri strutturati per tutte le tipologie di pubblico, organizzati al fresco dei nostri alberi secolari durante tutta la lunga estate livornese: un cartellone estivo all’insegna della varietà, della qualità e della bellezza, con un unico comune denominatore: la cultura, in tutte le sue declinazioni.

Di seguito il programma completo vi aspettiamo per passare insieme a noi una splendida estate!

