22 studenti del Cappellini a Genova per le gare remiere degli istituti nautici 

11 Novembre 2024

Livorno 11 novembre 2024

Una gara che si combatterà a colpi di remi nelle acque del Porto Vecchio di Genova. È così che si presenta il Palio remiero dei Nautici e ITS Academy d’Italia organizzato per sabato 16 novembre dall’associazione Ex allievi dell’ITTL “Nautico San Giorgio” di Genova.

Grazie al sostegno di Comitato Palio Marinaro e Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea parteciperanno alle gare anche equipaggi dell’Istituto Nautico IIS “Buonatalenti-Cappellini-Orlando” di Livorno.

“La convenzione realizzata con l’Istituto ‘Cappellini’ rappresenta il secondo step di recupero del progetto ‘Scuole in barca’ per la promozione della tradizione remiera nelle scuole e rimasto bloccato dal Covid nel 2020” – afferma Michele De Martino, presidente del Comitato Organizzatore del Palio Marinaro – Ritrovate nel 2023 tutte le condizioni di sicurezza, siamo ripartiti con il progetto ‘Un mare da amare’, attualmente realizzato con il Comitato Coppa Barontini.

Ora la convenzione con il ‘Cappellini’. Il terzo passaggio, a breve, sarà la riapertura alla collaborazione con tutti gli istituti scolastici cittadini e il rilancio del “Palio studentesco”, già organizzato nel 2018 e 2019. Mutuando l’idea da Genova, stiamo pensando di realizzare anche a Livorno un ‘Palio degli Istituti Nautici’ aperto a tutta Italia”.

“Da quattro anni Fondazione LEM è impegnata con successo nel rilancio delle Gare remiere a Livorno attraverso dirette tv riprese da drone e attività promozionali collegate – afferma Adriano Tramonti, referente organizzazione eventi e promozione di Fondazione LEM – In questo contesto abbiamo ritenuto di sostenere anche un’attività collegata al remo e rivolta agli studenti: un modo per avvicinare i più giovani ad una disciplina identitaria per Livorno e, chissà, per portare nuove leve alle prossime competizioni cittadine”.

Afferma il professor Marco Paoli, referente organizzativo della trasferta insieme alla professoressa Rossella Picchi: “Con l’accordo della dirigente scolastica Manuela Mariani e della professoressa Francesca Bernini, abbiamo aderito molto volentieri al progetto.

Si tratta della quarta di una serie di attività orientate alle discipline acquatiche con cui il Nautico guarda allo sport come deterrente contro dipendenze e devianze in età scolare.

Dobbiamo ringraziare Michele De Martino, Maurizio Quercioli e Costanza Tesei del Comitato Palio Marinaro per aver messo a disposizione competenze tecniche, Gozzi e barca a motore di appoggio per gli allenamenti, e la Fondazione LEM per essersi fatta carico delle spese di trasferta a Genova.

La speranza – conclude Paoli – è che, se ce ne saranno le condizioni, si possa partecipare anche al prossimo palio studentesco previsto ad aprile a Civitavecchia”.

Da Livorno partiranno per Genova 22 studenti, 13 ragazzi e 9 ragazze.

Si tratta di: Iacopo Galanti, Luca Coltelli, Mattia Ania, Mattia Topi, Thomas Dominici; Nicola Marchesini, Gabriele Santostasi, Giovanni Macchi, Zoe Serini, Iris Muntesu; Blerta Topi, Giorgia Perissinotto, Anna Masi, Carmen Cozzi, Francesco Quercioli, Edoardo Biagi; Enrico Sabatini, Irene Rossi, Josue Avantaggiato, Martina Spampinato, Daniele Pecci ed Erica Silvestri.

Venerdì mattina, prima della trasferta, la comitiva di studenti sarà ricevuta dal sindaco Luca Salvetti per una foto ricordo, presenti anche gli organizzatori e i referenti di Comitato Palio Marinaro e Fondazione LEM.

Le gare di Genova saranno a tempo e si svolgeranno su un campo di gara composto da tre boe allineate. Le due all’estremità saranno distanti circa 150 metri dalla centrale che fungerà da arrivo e partenza. Gli equipaggi si sfideranno due alla volta e le imbarcazioni partiranno dalla boa centrale verso le due esterne che dovranno essere doppiate secondo un giro in senso antiorario. La gara verrà portata a termine effettuando un giro completo (300 mt. circa) attorno alla linea ideale formata dalle tre boe.

Le regate sono rivolte ad equipaggi maschili e femminili e si disputeranno su imbarcazioni tipo “Gozzo nazionale” con quattro vogatori con timoniere e un remo per ciascun vogatore. Il timoniere non avrà vincoli di età e sesso, ma dovrà pesare almeno 45kg. I Gozzi verranno messi a disposizione dall’organizzazione dell’evento e sorteggiati insieme all’ordine di partenza.

Le categorie ammesse sono due: Allievi (classi 1°, 2° e 3° superiore) e Juniores (classi 4° e 5° superiore). A loro volta, le categorie sono suddivise in Allievi Femminili, Maschili e Misti e Juniores Femminili, Maschili e Misti. Gli equipaggi misti sono al 50% maschili e al 50% femminili, mentre il timoniere potrà essere di qualsiasi categoria e sesso o, se necessario, un accompagnatore.

Gli studenti del Nautico “Cappellini” di Livorno parteciperanno a tutte le categorie per un complessivo di sei gare. Verranno premiati i primi tre equipaggi classificati per ciascuna categoria Allievi e Juniores.

