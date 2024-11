Poligrafici Il Tirreno, Cgil: “Azienda conferma volontà trasferimento a Sassari”

Home

23 Novembre 2024

Livorno 23 novembre 2024

Samuele Falossi, segretario generale Slc-Cgil provincia di Livorno e Pisa a margine dell’incontro con la società SAE per discutere del destino di 35 poligrafici de Il Tirreno, rilascia la seguente dichiarazione:

“Il gruppo SAE ha confermato la propria volontà di voler trasferire i 35 poligrafici de “Il Tirreno” da Livorno a Sassari. La decisione dell’azienda è stata confermata nel corso dell’incontro tenutosi oggi a Livorno presso la sede del quotidiano.

Il gruppo SAE si è dichiarato disponibile solo a discutere i vari aspetti collegati al trasferimento dei lavoratori. Una posizione di chiusura inaccettabile e incomprensibile: con questa operazione non saranno di certo risolti i problemi emersi nel corso del confronto. La verità è che si tratta solo di licenziamenti mascherati.

Lunedì prossimo illustreremo la situazione critica dei poligrafici nel corso della commissione consiliare in programma in Comune a Livorno. Successivamente avremo probabilmente un nuovo incontro con l’azienda per discutere delle problematiche connesse ai trasferimenti.

Nei prossimi giorni i lavoratori si riuniranno nuovamente in assemblea per valutare tutte le iniziative necessarie al fine di poter tutelare i loro diritti e la loro dignità. La Slc-Cgil sarà come sempre al loro fianco”.