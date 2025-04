Home

Vada, arrestato minore per spaccio

30 Aprile 2025

Vada (Rosignano Marittimo, Livorno) 30 aprile 2025

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Cecina, coadiuvati dai colleghi della stazione di Cecina durante un’attività di polizia giudiziaria tesa a perseguire anche i reati in materia di stupefacenti, hanno denunciato in stato di libertà un giovane minorenne della zona per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno concentrato il monitoraggio anche sulle aree periferiche, in particolare quelle della frazione Vada e relative zone attigue, dove la dubbia attività di alcuni soggetti, consistente in frequenti e furtivi incontri con persone apparentemente di passaggio, ha destato i sospetti dei militari che in tale circostanza hanno concentrato specifici approfondimenti.

Il servizio di polizia giudiziaria, condotto anche mediante osservazioni pedinamenti e controlli, ha portato all’attenzione dei carabinieri il giovane che, a seguito di una perquisizione personale è stato trovato in possesso di 9 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo intorno ai 10 grammi e un bilancino di precisione.

Tutto quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e il ragazzo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini spaccio di stupefacenti. Su disposizione della Procura per i Minorenni di Firenze competente il minore indagato è stato condotto presso il suo domicilio in attesa della convalida, al termine del quale l’arresto è stato convalidato ed a suo carico il Tribunale per i Minorenni Ufficio del GIP ha disposto la misura cautelare ha disposto la misura cautelare della permanenza presso la sua residenza con prescrizioni (autorizzato ad uscire per recarsi a scuola e per attendere al percorso previsto presso i servizi minorili dell’Amm.ne della Giustizia e sempre dandone previo avviso alla p.g.).