Nave scuola dell’Uruguay in porto a Livorno, gli orari per le visite

27 Maggio 2025

Da mercoledì 4 a sabato 7 giugno

La nave scuola della Marina Militare dell’Uruguay per quattro giorni a Livorno

Sarà ormeggiata in porto insieme all’Amerigo Vespucci: le iniziative organizzate dal Consolato

Da mercoledì 4 a sabato 7 giugno il porto di Livorno ospiterà la nave scuola della Marina Militare dell’Uruguay Capitan Miranda, che insieme all’Amerigo Vespucci sarà ancorata nel nostro scalo marittimo e aperta alle visite. L’evento è stato promosso dal Consolato dell’Uruguay con il patrocinio del Comune di Livorno.

Sarà l’occasione per consolidare ulteriormente i rapporti tra il paese dell’America Latina, la nostra città e l’Europa alla luce della firma (6 dicembre 2024) dell’accordo di libero scambio tra l’Unione Europea e il Mercosur (Mercato Comune del Sud America, formato da Uruguay, Argentina, Brasile e Paraguay), con l’obiettivo di promuovere l’integrazione economica di paesi che, insieme, rappresentano un prodotto interno lordo di circa 20 trilioni di dollari e oltre 700 milioni di consumatori.

L’evento è stato presentato questa mattina nella Sala Cerimonie del Comune di Livorno alla presenza del sindaco Luca Salvetti e del console dell’Uruguay Silvio Fancellu.

“Oggi abbiamo presentato un appuntamento dal sapore assolutamente internazionale che dà la possibilità alla città di Livorno di essere al centro dell’attenzione su temi legati al mare in primis e poi all’economia” ha affermato il Sindaco. “Di questo ringrazio il console onorario di Livorno Silvio Fancellu per le idee connesse all’arrivo della nave scuola uruguaiana Capitan Miranda e della nave scuola italiana Amerigo Vespucci. Un’occasione unica per la città di Livorno.

Queste due navi iconiche e affascinanti testimoniano come il porto di Livorno sia un punto di riferimento, non solo nazionale, ma anche a livello internazionale.

Saranno a Livorno attraccate alla stessa banchina soprattutto per sottolineare la grande vicinanza che c’è tra l’Italia e l’Uruguay in primis, ma anche tra l’Italia, il resto del mondo e l’America Latina. Sono sempre stati luoghi che avevano un fil rouge che li univa al nostro Paese e alla città di Livorno in particolare.

Mi preme sottolineare un aspetto, e lo faccio da sindaco, con uno sguardo su ciò che sta accadendo a livello internazionale sul fronte economico. In queste ore ci sono passaggi importanti all’Unione Europea con il Mercosur, il Mercato dell’Area dell’America Latina che rappresenta per l’Europa un riferimento importantissimo per tante tipologie di traffico.

Nel momento in cui nel mondo si sente parlare di dazi e di chiusure, di interruzione di rapporti, quello che sta accadendo tra l’Europa, l’Italia e i Paesi dell’America del Sud, è estremamente significativo. A tal proposito mi sarei augurato e avrei avuto la speranza che le iniziative del 4, 5 e 6 giugno avessero avuto un riscontro di attenzione anche da parte del Governo italiano attraverso i ministri coinvolti.

Al momento non mi sembra che sia stata garantita una partecipazione e questa a mio parere è un’occasione persa da parte del nostro Paese, che potrà essere anche recuperata. Mi sembra un segnale assolutamente non positivo, il fatto di non considerare questo momento come l’ideale per rinsaldare i rapporti tra l’Italia e l’Uruguay, tra l’Italia e tutto il mercato e l’economia del Sud America”.

Dopo il Sindaco ha preso la parola il console Fancellu: “Ringrazio il Sindaco che contribuisce, insieme a tutti noi cittadini a dare a Livorno l’immagine di una città viva e che nel mondo è sempre stata ammirata. Per quanto riguarda il programma abbiamo iniziato con un omaggio floreale a Garibaldi e con la presenza dei bambini che sfileranno sventolando le bandierine dell’Italia e dell’Uruguay.

Livorno ha una vocazione internazionale sin dalla sua nascita e il legame con l’Uruguay è forte. L’ex presidente dell’Uruguay Pepe Mujica era cittadino onorario di Livorno ed ha sempre avuto di Livorno l’idea di una città marittima, dove si parlava sempre delle linee logistiche, del mare, dell’economia.

E da Livorno, sotto l’aspetto economico, abbiamo avuto dei risultati incredibili, perché l’unità del sistema ferroviario dell’Uruguay è partito proprio da qui. A Livorno arriva una quantità notevole di pasta di cellulosa e il porto lavora a livelli di un milione e otto, due milioni di tonnellate. Quindi è un sistema che deve essere ovviamente incentivato. È come un’orchestra, tutti si suona e poi alla fine il risultato deve essere sempre questo. Ed è per tale motivo che abbiamo pensato di promuovere una naval diplomacy, una diplomazia navale, dove due navi che si sono già incontrate a Montevideo, si rincontrano dopo una lunga navigazione nel porto di Livorno. E il porto di Livorno, ovviamente, è quella realtà in cui tutte le istituzioni lavorano affinché possa diventare un porto di alta competitività.

Il Mediterraneo ha necessità di essere un faro perché le rotte che partono dal Sud America che fanno scalo nel Mediterraneo possono stabilire come porto Livorno. Stiamo inoltre lavorando affinchè si possa candidare Livorno come base di riferimento con un ufficio del Mercosur.

Come si suol dire i migliori ambasciatori di un Paese sono le comunità. La vera realtà diplomatica sta nelle comunità che anelano al Paese di partenza e onorano il sangue. In Uruguay, Brasile e Argentina la presenza degli italiani rappresenta il 50% della popolazione”.

Programma eventi

Mercoledì 4 giugno

9.00 arrivo della nave scuola Capitan Miranda

11.00 Cerimonia in onore di Giuseppe Garibaldi, “eroe dei due mondi”, con la partecipazione del sindaco Luca Salvetti, del console dell’Uruguay a Livorno Silvio Fancellu e degli alunni delle scuole cittadine che sfileranno sventolando le bandierine italiane e uruguaiane.

15.00 Visita di cortesia al Prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi

Giovedì 5 giugno

12.00 ricevimento dell’equipaggio della Capitan Miranda nella Sala Cerimonie del Comune di Livorno. Saranno presenti il sindaco Luca Salvetti, il console dell’Uruguay Silvio Fancellu e rappresentanti delle istituzioni politiche e militari.

Venerdì 6 giugno

10.00 Visita alla base degli elicotteri della Marina Militare di Luni

16.00 Visita dell’equipaggio all’Accademia Navale di Livorno

15.00-18.00 La nave Capitan Miranda aperta alle visite (gratuite)

Sabato 7 giugno

Partenza della nave scuola Capitan Miranda dal porto di Livorno

