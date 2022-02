Home

-24, Libertas assente nel derby: è dominio Pielle, 66-90

4 Febbraio 2022

Livorno 4 febbraio 2022

Non mancano le attenuanti alla Libertas che ha perso male il derby con la Pielle: ko Ammannato e Toniato, Marchini in campo solo dopo un’infiltrazione di antidolorifico alla schiena, pochi allenamenti e molte partite dal 23 gennaio, giorno della ripresa del campionato dopo il Covid. Tuttavia i 26 punti di scarto e soprattutto il dominio della Pielle non possono essere giustificato solo con tutte queste comprensibili spiegazioni.

La Pielle è partita a razzo e a razzo è arrivata. 9/12 da tre nella prima parte di gara hanno marchiato a fuoco il derby proprio mentre la Libertas viaggiava su medie di realizzazione molto basse. Il vantaggio ospite è via via aumentato: 12-27 al 10’, 29-53 al 20’. Nel terzo quarto l’unico sussulto libertassino. Gli amaranto si sono spinti a -18 (49-67) con l’errore sulla tripla del possibile -15. Perso l’attimo fuggente, la LL si è di nuovo smarrita e la Pielle è andata via sul velluto fino al +30 al 32’.

Nel finale il garbage time ha limato il divario, ha salvato il +39 del 1987, ma questa è solo una magrissima consolazione.

Tabellino

Maurelli Group Libertas Livorno – Unicusano Pielle Livorno 66-90 (12-27, 17-26, 23-19, 14-18)

Maurelli Group Libertas Livorno: Andrea Casella 16 (2/4, 3/8), Costantino Bechi 12 (3/4, 0/1), Davide Marchini 10 (4/10, 0/4), Ivan Onojaife 10 (3/4, 0/1), Ivan Morgillo 7 (2/3, 1/1), Antonello Ricci 6 (1/4, 0/7), Francesco Forti 5 (0/0, 1/3), Gregor Kuuba 0 (0/1, 0/0), Gianni Mancini 0 (0/0, 0/0), Matteo Geromin 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 21 / 25 – Rimbalzi: 25 6 + 19 (Andrea Casella 8) – Assist: 12 (Davide Marchini 5)

Unicusano Pielle Livorno: Giovanni Lenti 17 (6/7, 0/1), Gian marco Drocker 15 (3/5, 2/3), Alessio Iardella 12 (0/1, 4/4), Gabriele Fin 10 (1/3, 1/2), Leonardo Salvadori 9 (3/4, 1/2), Luca Campori 9 (2/5, 1/3), Michael Lemmi 8 (1/1, 1/2), Tommaso Tempestini 6 (0/3, 1/2), Paoli Filippo 4 (0/1, 0/1), Filippo Di sacco 0 (0/1, 0/0), Nannipieri Leonardo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 25 / 29 – Rimbalzi: 31 4 + 27 (Giovanni Lenti 8) – Assist: 15 (Luca Campori 6)

Espulso Lemmi

