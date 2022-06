Home

Cronaca

24 ore in città: incidenti, 4 furti in centro e incendio

Cronaca

18 Giugno 2022

24 ore in città: incidenti, 4 furti in centro e incendio

Livorno 18 giugno 2022

24 ore in città: incidenti, 4 furti in centro e incendio

Furti in centro città

Nella notte tra giovedì e venerdì sono stati messi a segno 4 furti in poco meno di un’ora

A fare le spese dei malviventi: sono stati ;

il Dollino in via Grande dove hanno rubato il registratore di cassa;

Al Carolina Cafè di via Cairoli un ladro ha usato la base in pietra di un ombrellone per spaccare la vetrata e rubare i soldi del fondo cassa;

al Folletto in piazza Cavour utilizzando un blocco di cemento che si trovava in un cantiere di fronte al bar hanno spaccato la vetrata della porta centrale ed anche qui hanno rubato il fondo cassa

alla libreria Feltrinelli in via Di Franco è stata spaccata una vetrata ma dopo aver buttato i terra diversi libri e oggetti sembra che non abbiano rubato niente

Raid notturno alle auto nel parcheggio

Nella notte tra giovedì e venerdì c’è stato un raid tra le auto in sosta nel parcheggio sotterraneo di via Gramsci dove dono state prese di mira diverse auto. Sembra che le auto siano almeno sette, come sempre finestrini rotti, molti danni per rubare niente o pochi spiccioli e oggetti lasciati in auto

A fuoco una roulotte in via Masi

Nella notte tra giovedì e venerdì, per motivi ancora da accertare, una roulotte parcheggiata nel piazzale di via Masi (dietro la stazione) ha preso fuoco.

Da una prima ricostruzione sembra che all’interno della roulotte vi siano state almeno tre persone che una volta uscite in strada hanno discusso con altre persone. Dalla discussione alla lite, una persona ha riportato delle escoriazioni al viso.

Sul posto i vigili del fuoco, la polizia, e l’ambulanza della Misericordia di Livorno

Inseguono uno scooter, auto della polizia urta una macchina parcheggiata

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 16, un uomo, alla vista della polizia fuggito a bordo di uno scooter.

L’uomo ha imboccando via Goldoni contromano, gli agenti si sono messi all’inseguito ma dopo un tratto hanno urtato una macchina parcheggiata

Fortunatamente nell’urto non ci sono stati feriti. L’uomo a bordo dello scooter, approfittando della situazione ha continuato la fuga

Incidente auto scooter in piazza Roma, ferita ventenne

Intorno alle ore 22 di venerdì sera, in piazza Roma si è verificato uno scontro stradale tra un’auto ed uno scooter.

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, spetterà alla municipale stabilirla dopo i rilievi effettuati

Quello che è certo è che la conducente dello scooter, una ragazza di circa 20 anni è caduta a terra e dopo essere stata soccorsa dai volontari della Misericordia di Livorno giunti sul posto con il medico a bordo; la paziente è stata trasportata in ospedale

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin