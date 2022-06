Home

24 studenti di Rosignano a Roma per il Golden Gala “Pietro Mennea”

10 Giugno 2022

Livorno 10 giugno 2022

Ieri, giovedì 9 giugno, i 24 atleti delle scuole secondarie di primo grado G. Fattori e D. Alighieri hanno partecipato alla staffetta 12x200m del Palio dei Comuni allo Stadio Olimpico di Roma, durante il Golden Gala “Pietro Mennea”, tappa della Diamond League 2022 di atletica leggera. Le ragazze e i ragazzi in rappresentanza del Comune di Rosignano Marittimo hanno ottenuto ottime prestazioni, mancando la finale per un soffio. Grazie all’opportunità offerta dagli organizzatori del Golden Gala e dalla collaborazione tra Amministrazione Comunale, istituti scolastici, C.G. Costa Etrusca, Avis Rosignano e Cirisei i nostri studenti hanno potuto provare l’emozione di gareggiare in un prestigioso palcoscenico sportivo con altri 2mila atleti di 160 squadre, ammirando poi di persona i grandi protagonisti dell’atletica in azione, dagli olimpionici Filippo Tortu e Gianmarco Tamberi, al pesista Nicholas James Ponzio, fino all’oro di Tokyo 2020 nei 100 metri Marcell Jacobs, che pur non potendo scendere in pista per un infortunio ha comunque riservato un saluto ai presenti. L’appuntamento adesso è per l’edizione 2023 del Golden Gala, pronti a tenere ancora alti i colori di Rosignano all’insegna dei valori dello sport.

Questi i ragazzi che erano presenti a Roma: Chiara Camuso, Giulio Daddi, Anna Menicagli, Marco Meatu, Julie Lenzi, Juan Carlos Guidi, Alessandro Sprugnoli, Giulia Giomi, Zoe Provinciali, Giada Tarchi, Jacopo Benetti e Dario Donnaliso. Ad accompagnarli sono state le docenti Di Donati e Messina.

