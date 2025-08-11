Home

Incendio in via San Carlo: ustionato e intossicato un 54enne

11 Agosto 2025

Momenti di paura questa mattina in via San Carlo, nel cuore di Livorno, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento al quarto piano di uno stabile. A far scattare l’allarme sarebbero stati i vicini di casa, che hanno visto denso fumo nero fuoriuscire dalle finestre e hanno immediatamente allertato il 112.

La sala operativa del 118, ricevuta la richiesta di aiuto, ha inviato sul posto i mezzi di soccorso. Oltre ai vigili del fuoco di via Campania, impegnati a domare le fiamme e a mettere in sicurezza lo stabile, sono arrivate un’ambulanza della Svs di via San Giovanni, l’automedica dell’Asl Toscana nord ovest con medico e infermiere a bordo, e un secondo mezzo “medicalizzato” della Misericordia di via Verdi.

All’interno dell’appartamento, secondo quanto accertato, si trovava soltanto un uomo di 54 anni. Soccorso e portato fuori dai pompieri, il ferito è stato affidato ai sanitari e trasportato al pronto soccorso; avrebbe riportato ustioni in diverse parti del corpo e inalato fumo.

Durante le operazioni di spegnimento, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico e i residenti dello stabile sono stati fatti evacuare per sicurezza.

Le cause del rogo sono ora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Livorno, diretti dal maggiore Ugo Chiosi, che indagano in collaborazione con il nucleo investigativo dei vigili del fuoco.

Al momento, non risultano coinvolte altre persone. Per quanto riguarda la dinamica dell’incendio, le circostanze esatte restano ancora da chiarire.