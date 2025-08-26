Mascagni Festival, le modifiche alla viabilità per gli spettacoli alla Terrazza 

Home

26 Agosto 2025

In occasione di alcuni spettacoli di particolare richiamo in programma alla Terrazza Mascagni nell’ambito del cartellone della sesta edizione del Mascagni Festival, l’ufficio Mobilità del Comune di Livorno ha emanato un’ordinanza (6566/2025) che prevede alcune modifiche alla viabilità della zona.

Dalle ore 20.30 alla mezzanotte di oggi, martedì 26 agosto (Giancarlo Giannini in “Mascagni il Divo”), di mercoledì 27 (Milonga al calasole e Recital cantango), giovedì 28 (Verismo Gala), venerdì 29 (Max Gazzè e l’Orchestra popolare del Saltarello) e sabato 30 agosto (Banda musicale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco) sarà in vigore il divieto di transito lungo il viale Italia dall’intersezione con via dei Funaioli fino all’Hotel Palazzo (lato nord di piazza Giuseppe Emanuele Modigliani), eccetto una corsia di collegamento con direzione di marcia sud-nord che sarà mantenuta da via Carlo Meyer a via Funaioli (con svolta obbligatoria a destra da via Meyer per viale Italia).

I bus del trasporto pubblico che normalmente percorrono questo tratto del viale Italia osserveranno itinerari alternativi.

In via Montebello, all’altezza dell’intersezione con via della Bassata, sarà in vigore la svolta obbligatoria a destra, eccetto veicoli diretti alle rimesse interne, persone con disabilità con specifico contrassegno art. 381 e veicoli diretti al parcheggio dell’Acquario (piazzale Alberto Razzauti).

In questi stessi giorni, dalle ore 17 fino a mezzanotte, sarà inoltre in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati del tratto di viale Italia che va dall’intersezione con via Forte dei Cavalleggeri fino all’intersezione con via Corsica/piazza G. E. Modigliani.

