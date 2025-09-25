Home

25 Settembre 2025

Oroscopo 26 settembre 2025. Bassa energia per Toro, desiderio di intimità per Cancro, Acquario protagonista della giornata

Ariete

Tanta voglia di agire, ma non correte troppo. In amore serve più ascolto e meno impulsività, mentre sul lavoro conviene portare a termine ciò che avete iniziato. Calma e pazienza

Toro

Energie basse e ogni imprevisto pesa più del solito. Nei rapporti, evitate parole affrettate che potrebbero ferire. Meglio prendersi del tempo e affrontare le cose con calma.

Gemelli

La comunicazione è il vostro asso nella manica. Chiarimenti in amore riportano leggerezza, e i single brillano nei nuovi incontri. Anche sul lavoro saprete convincere con le parole giuste

Cancro

Il desiderio di intimità vi guida. In coppia torna l’armonia, mentre i single possono incontrare qualcuno di speciale. Collaborare sul lavoro porterà risultati migliori che agire da soli.

Leone

Giornata più equilibrata e serena. In coppia si superano piccoli conflitti, e i single possono vivere incontri sorprendenti. Al lavoro i progressi sono lenti ma promettenti.

Vergine

Il perfezionismo vi mette alla prova. Cercate di non fermarvi sui dettagli e lasciate scorrere le cose con più leggerezza. In coppia possibili discussioni pratiche, ma con calma si superano.

Oroscopo 26 settembre 2025

Bilancia

Divergenze e conflitti si trasformano in occasioni di crescita. In amore, aprirvi con sincerità rafforzerà i rapporti. Anche sul lavoro i progetti riprendono forma.

Scorpione

Le emozioni vi spingono a guardare dentro di voi. Evitate di restare imprigionati nei ricordi e alleggerite il cuore. In amore serve fiducia, non sospetti. Sul lavoro meglio rimandare decisioni importanti

Sagittario

L’entusiasmo torna e vi rende più forti. In coppia ritrovate la passione, e i single vivono incontri stimolanti. Anche sul lavoro arrivano riconoscimenti attesi.

Capricorno

Gli impegni vi pesano e rischiate di isolarvi. Non abbiate paura di mostrare fragilità: aprirsi può portare incontri preziosi. Sul lavoro e nelle finanze serve cautela

Acquario

Siete i protagonisti della giornata. In amore vivete complicità profonda, e i single attraggono con naturale magnetismo. Sul lavoro arrivano notizie incoraggianti e progetti innovativi trovano sostegno..

Pesci

La sensibilità è alta, ma fate attenzione a non caricarvi dei pesi altrui. In amore contano chiarezza e dialogo, mentre sul lavoro l’intuito vi aiuta a trovare soluzioni brillanti.

L’oroscopo del giorno venerdì 26 settembre 2025 è a cura di Astrid

