Home

Cronaca

Vernacoliere in mostra, sabato l’inaugurazione

Cronaca

17 Novembre 2025

Vernacoliere in mostra, sabato l’inaugurazione

Livorno 17 novembre 2025 Vernacoliere in mostra, sabato l’inaugurazione

Sabato 22 novembre alle ore 16.00 al Museo della Città di Livorno, Polo Culturale dei Bottini dell’Olio, piazza del Luogo Pio, si apre “Il Vernacoliere in mostra. Locandine, tavole e tant’altro”.

In esposizione oltre 300 locandine che coprono tutta la storia del celebre periodico di satira in vernacolo livornese, dal 1982 al 2025.

Il percorso espositivo vedrà inoltre 3 approfondimenti dedicati a:

Fumetti e personaggi del Vernacoliere: Si espongono tavole, anche in originale delle firme che hanno collaborato con la testata. Tra gli artisti esposti: Alberto Pagliaro, Andrea Rovati, Ettore Ferrini, Giuliano Lemmi, Guido Amato, Daniele Caluri, Andre Camerini, Marco Citi, Tommy Eppesteingher, David Lubrano, Emiliano Pagani, Federico Maria Sardelli, Max Greggio

Le Teste di Modigliani: la nicchia del Museo della Città già dedicata alle false teste di Modigliani sarà arricchita dall’esposizione di 3 locandine iconiche dedicate all’evento (Trovata una sega)

Editorialisti di ieri e di oggi: si esporranno delle riproduzioni di alcuni articoli ed editoriali della storia del Vernacoliere. Tra le firme Mario Cardinali, Ettore Borzacchini, Claudio Marmugi,Ettore Ferrini,Maria Turchetto.



La mostra, a ingresso gratuito, resterà aperta fino al 18 gennaio 2026 dal martedi-domenica in orario 10.00-19.00.

Ogni sabato, per tutta la durata dell’esposizione, dal 29 novembre al 17 gennaio, si terranno incontri con disegnatori ed editorialisti che parleranno della loro esperienza per il Vernacoliere. I disegnatori realizzeranno dal vivo alcuni bozzetti dei loro personaggi più iconici, per condividere con il pubblico come prende vita e si sviluppa l’idea creativa.

Gli incontri, titolo “Il sabato del Vernacoliere” saranno introdotti e moderati da alcuni studenti del Liceo Scientifico indirizzo Artistico Cecioni.