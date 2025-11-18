Home

Cronaca

Mattonate e colpi di pala tra giovani a due passi dal tribunale, il nuovo video pubblicato da Perini

Cronaca

18 Novembre 2025

Mattonate e colpi di pala tra giovani a due passi dal tribunale, il nuovo video pubblicato da Perini

Follia pura in pieno giorno a Livorno

LIVORNO 18 novembre 2025 Mattonate e colpi di pala tra giovani a due passi dal tribunale, il nuovo video pubblicato da Perini

Scene di violenza nel pieno centro cittadino, a pochi metri dal tribunale di Livorno. Nella tarda mattinata di oggi, in via de Larderel all’angolo con via del Corona, due giovani si sarebbero affrontati utilizzando mattoni o pietre e perfino attrezzi da cantiere. Il tutto sotto gli occhi increduli dei passanti e di un cittadino che ha ripreso l’intero episodio con il cellulare dalla vicina piazza del Cisternino.

Nel video – circolato rapidamente sui social – si vedono due giovani raccogliere pietre dal cantiere del nuovo marciapiede con pista ciclabile e scagliarseli l’uno contro l’altro, incuranti del pericolo e della presenza di una donna che, accortasi della scena, ha cambiato rapidamente direzione per evitare di essere colpita.

Dopo vari lanci, uno dei due ragazzi sale sul proprio scooter con l’intenzione di allontanarsi. La situazione, però, non si è affatto placata: l’altro giovane ha impugnato una pala trovata nel cantiere e l’ha utilizzata per colpire il mezzo a due ruote, prima di perderne la presa. A quel punto il ragazzo in scooter è sceso sceso, ha raccolto la pala ma ha desistito nell’inseguimento , mentre il rivale correva verso il cantiere per afferrare una spranga di ferro usata per le recinzioni .

L’escalation è proseguita per alcuni secondi, fino a quando il giovane con lo scooter, vedendosi minacciato dall’asta metallica, ha lasciato cadere in terra la pala ed è fuggito rapidamente

Il video è stato poi rilanciato sui social dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia Alessandro Perini, che ha commentato con toni duri: “Livorno a tutto degrado. Nemmeno davanti al tribunale si fanno problemi!”.

Al momento non si conoscono le identità dei giovani coinvolti né eventuali conseguenze sul piano investigativo. La diffusione del video ha comunque acceso nuovamente il dibattito cittadino sul tema della sicurezza urbana.

Mattonate e colpi di pala tra giovani a due passi dal tribunale, il nuovo video pubblicato da Perini