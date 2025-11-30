Home

Il calendario delle gare remiere 2026: Livorno si prepara alla stagione

30 Novembre 2025

Livorno 30 novembre 2025 Il calendario delle gare remiere 2026: Livorno si prepara alla stagioneLa tradizione remiera di Livorno, cuore pulsante della cultura popolare cittadina, è pronta a tornare — con una nuova stagione ricca di competizioni ed eventi che nel corso degli anni hanno saputo unire passione sportiva, spirito di gruppo e identità territoriale. Ecco tutte le date ufficiali del 2026:Tra storia, tradizione e sportLe gare remiere — da sempre un elemento distintivo della vita marinara e popolare labronica — non sono semplici competizioni: rappresentano un patrimonio di storia e identità. ʻGozziʼ, vogatori, rioni, competizione e pubblico che assiepa le spallette dei fossi o le banchine del porto: ogni gara porta con sé storie di fatica, orgoglio e passione. Tra le gare più attese c’è la Coppa Risi’atori, storica competizione che sfida il mare aperto — una prova di fondo difficilissima, di 7 600 metri, dalla Torre della Meloria fino al cuore del porto di Livorno. Un’altra manifestazione simbolo è la Palio Marinaro, che conclude la stagione remiera e rappresenta forse la gara più rappresentativa della città: si svolge davanti alla Terrazza Mascagni, tra mare e tramonti, con equipaggi di gozzi a 10 remi che sfidano onda, tempo e rivali. Gare come la Coppa Barontini o il Palio dei Medici offrono invece percorsi più urbani, sui fossi o nei canali cittadini, mantenendo forte il legame tra sport, territorio e comunità.

25 aprile – Trofeo Liberazione

3 maggio – Coppa Lubrani Meoni

9–10 maggio – Palio dei Medici (9: 10 remi – 10: 4 remi)

22 maggio – Coppa Santa Giulia

30–31 maggio – Coppa Risi’atori (30: 4 remi – 31: 10 remi)

13 giugno – Coppa Barontini

27 giugno – Palio Marinaro