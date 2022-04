Home

25 Aprile 2022: appuntamento a Colognole con la Camminata della Pace

19 Aprile 2022

Collesalvetti (Livorno) 19 aprile 2022

Dopo lo stop imposto dall’emergenza sanitaria, torna, a Colognole, la tradizionale Camminata della Pace del 25 aprile.

Organizzata dal Comune di Collesalvetti in collaborazione con Associazione musicale “A.Modigliani”, Anpi Collesalvetti-Provincia di Livorno, Pubblica Assistenza Collesalvetti, Misericordia di Vicarello, Confcommercio, Confesercenti e Asa, la Camminata, giunta alla diciassettesima edizione, è divenuta, nel tempo, un appuntamento di rilievo che unisce storia, musica, natura, tradizione e buon cibo, il tutto, nell’incantevole cornice delle sorgenti dell’Acquedotto Leopoldino.

L’evento, nato per ricordare l’Anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, oggi più che mai, si pone l’obiettivo di diffondere quell’idea di Pace che racchiude in sé l’importanza del dialogo e della non violenza.

Appuntamento, dunque, alle ore 11.00 in piazza Unione, luogo di ritrovo per tutti i partecipanti. A seguire, la deposizione dei fiori al monumento ai caduti, il taglio del nastro e l’inizio della Camminata che sarà allietata dal Coro “SpringTime”.

Il rientro è previsto per le ore 12.30, sempre in piazza Unione, dove sarà allestito un Punto Ristoro.

Il 77° Anniversario della Liberazione sarà ricordato a partire da Sabato 23 Aprile con la deposizione dei fiori al monumento ai caduti di Vicarello.

Questo il programma:

Sabato 23 Aprile, ore 16

Deposizione Monumento ai Caduti di Vicarello

Lunedì 25 Aprile

Ore 9 Guasticce, Collesalvetti

Ore 9.30 Stagno

Ore 10 Castell’Anselmo, a seguire Parrana San Giusto e Parrana San Martino

Ore 10.30 Nugola

