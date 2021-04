Home

25 aprile a Rosignano, le iniziative del Comune

21 Aprile 2021

Rosignano Marittimo (Livorno) 21 aprile 2021

Il 25 aprile si festeggia la Liberazione, come ogni anno, il Comune di Rosignano Marittimo in collaborazione con l’Anpi (Associazione Nazionale Partigiani Italiani) ha programmato una giornata dedicata al ricordo per tenere viva la memoria storica e tramandare i valori della Resistenza.

I momenti di celebrazione e riflessione saranno due.

Si parte domenica alle ore 10:00 in piazza Carducci con l’intervento del Sindaco Daniele Donati e quello dei rappresentanti della sezione “Mario Tarchi” dell’Anpi.

Contestualmente saranno inaugurati i nuovi pannelli illustrativi della Memoria; uno in piazza Carducci al lato della scuola, l’altro accanto alla Chiesa di San Nicola.

Il secondo appuntamento della giornata è previsto alle 11.30 in piazza Risorgimento a Rosignano Solvay; con l’intervento delle autorità, la deposizione della corona di alloro al Monumento ai Caduti di Tutte le Guerre, l’esibizione musicale del Gruppo Filarmonico Solvay e quella del Coro Partigiano.

Dopo la forzata assenza del 2020, quest’anno le piazze potranno tornare a popolarsi per celebrare il 25 aprile, per questo l’Amministrazione Comunale invita tutti i cittadini a partecipare all’iniziativa, rispettando le normative in vigore per il contenimento del Covid-19.

Per la propria sicurezza e per quella delle altre persone, infatti, è necessario mantenere la distanza di almeno un metro dagli altri, indossare correttamente la mascherina, igienizzarsi spesso le mani e non lasciare oggetti incustoditi per terra.

Chi non potrà essere presente potrà comunque seguire lo svolgimento della cerimonia grazie alla diretta Facebook sulla pagina del Comune di Rosignano Marittimo.

