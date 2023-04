Home

Eventi

25 aprile: a villa Fabbricotti il concerto degli Athom Heart – Pink Floyd lovers band

Eventi

24 Aprile 2023

25 aprile: a villa Fabbricotti il concerto degli Athom Heart – Pink Floyd lovers band

Livorno 24 aprile 2023 – 25 aprile: a villa Fabbricotti il concerto degli Athom Heart – Pink Floyd lovers band

Gli Atom Heart inaugurano la stagione primaverile, per la festa del 25 Aprile, con un concerto nella fantastica cornice del Parco Pubblico di Villa Fabbricotti (Livorno).

MASSIMILIANO ESPOSITO – GUITAR

VALERIO CHIMENTI – BASS

NICOLE ORSOLINI – VOCALIST

ANDREA STOPPA – KEYBOARD & PIANO

ALDO NORFINI – DRUM & PERCUSSION

MARCO FARANO – VOCALIST

TOMMASO ARENA – GUITAR

Gli Atom Heart vi aspettano alle ore 16:00, “Noi non vediamo l’ora…sarà un concerto per tutti! Anche per i più piccoli… A VOI NON RESTA CHE VENIRE!!!…per festeggiare con noi il 25 Aprile!

Un ringraziamento particolare va a Filippo Brandolini, gestore del “Chioschino”, per aver reso concreta questa possibilità di esibirci in questa meravigliosa location e per aver reso questo posto un punto di aggregazione unico per tutte le generazioni!”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin