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25 aprile ad Antignano: una festa di liberazione organizzata dai giovani

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21 Aprile 2026

25 aprile ad Antignano: una festa di liberazione organizzata dai giovani

Livorno 21 aprile 2026 25 aprile ad Antignano: una festa di liberazione organizzata dai giovani

In occasione dell’81° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, l’Associazione Vivi Antignano promuove la celebrazione pubblica della ricorrenza che si terrà venerdì 25 aprile 2026 in Piazza Ero Gelli, Antignano dalle 11:00 alle 12:30.

L’iniziativa, ormai appuntamento consolidato per il territorio, assume quest’anno un valore particolare: sono i giovani infatti ad averla ideata e organizzata, diventandone anche protagonisti attraverso letture, musica e contributi culturali.

La mattinata si aprirà alle ore 11:00 con i saluti istituzionali.

Seguiranno, alle ore 11:30, letture a cura di Jacopo Fusario, Margherita Marsili, Sara Turbati e Maddalena Russo; musica dal vivo con Francesca Di Benedetto (voce), Andrea Bellini (chitarra) e il gruppo Perla-Chaise.

Alle ore 12:30 ci si sposta al Circolo Velico Antignano dove è previsto il .

Il menù prevede pastasciutta antifascista, lasagne, prosciutto e salumi, baccellone e baccelli, dolce, (prevista anche la versione vegetariana) costo € 20

L’iniziativa si propone di mantenere viva la memoria della Resistenza e di riaffermare i valori della pace, della libertà e della democrazia, oggi più che mai attuali. Il coinvolgimento diretto delle giovani generazioni rappresenta un elemento centrale del progetto, nella convinzione che la memoria storica debba tradursi in partecipazione attiva e consapevole anche nel quotidiano.

Nel 2026 ricorrono inoltre gli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne, passaggi fondamentali nella costruzione della democrazia italiana, che saranno richiamati nel corso della giornata.

Per informazioni e prenotazioni pranzo:

Daniela M.3272511118

Daniela P 3339039628