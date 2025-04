25 aprile, Brilli (PD Livorno): La resistenza contro il nazifascismo sta alla base della nostra Costituzione

Home

25 Aprile 2025

25 Aprile 1945

25 Aprile 2025. Sono passati 80 anni dalla Liberazione dell’Italia dall’oppressione e dalla dittatura del nazifascismo. L’Italia, oltrechè dagli Alleati, è stata liberata dalla lotta aspra e difficile di migliaia e migliaia di giovani, di donne, di soldati, di cittadini che sacrificando spesso la propria vita hanno ridato dignità a un Paese distrutto, invaso, umiliato.

La Resistenza contro il nazifascismo sta alla base della nostra Costituzione repubblicana e del nostro Stato democratico.

La Resistenza è stata un movimento di popolo, unitario, plurale.

La Resistenza si manifesta e si organizza dopo 20 anni di dittatura fascista che non solo toglie ogni libertà, ma fa sprofondare il Paese in un abisso infernale.

In questi 80 anni di storia che ci separano dal 25 Aprile del 1945 l’Italia è rinata a nuova vita: è stata costruita una democrazia solida, è nato uno Stato di diritto, è cresciuta l’economia, si è affermata una dimensione sociale. Le contraddizioni e i problemi, anche gravi, permangono; ma nella libertà e nella democrazia possono e devono essere risolti.

Ma non si deve mai dare niente per scontato; ci sono forze nazionali e internazionali che lavorano per una curvatura autoritaria delle nostre Istituzioni e della nostra società. Vigilanza e impegno per la difesa e la promozione della nostra democrazia e delle nostre libertà diventano, pertanto, una priorità assoluta. Per ciascuno e per tutti.

L’Unione comunale del PD di Livorno, pertanto, valorizza e aderisce alle iniziative unitarie promosse dal Comune e dalle Associazioni democratiche e antifasciste nella ricorrenza del 25 Aprile.

L’Unione comunale del PD di Livorno;

il segretario Alberto Brilli.