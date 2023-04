Home

24 Aprile 2023

25 aprile Camminata per la pace, strada provinciale Valle Benedetta chiusa al traffico

Livorno 24 aprile 2023 – 25 aprile Camminata per la pace

Le limitazioni al transito sulla strada provinciale della Valle Benedetta

In vigore la chiusura temporanea

IN occasione della “Camminata della Pace 2023”, iniziativa organizzata per martedi 25 aprile dal Comune di Collesalvetti in occasione delle celebrazioni della Festa della Liberazione; la strada provinciale n. 5 della Valle Benedetta sarà chiusa al transito.

La chiusura riguarda:

Il tratto compreso tra il km 13+350 e il km 11+750;

divieto di sosta e di fermata su ambo i lati nel tratto compreso tra il km 12+500 e il km 12+800.

L’ordinanza provinciale di regolazione del traffico sarà in vigore dalle ore 11.00 alle ore 13.30 e comunque fino al termine della manifestazione.

Sarà cura del Comune di Collesalvetti la posa in opera della segnaletica di preavviso, mentre la Polizia Municipale provvederà alla indicazione dei percorsi alternativi durante il periodo di chiusura della strada

