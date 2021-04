Home

Cronaca

25 Aprile e il ricordo della Brigata Ebraica che combattè in Italia per liberarla

Cronaca

25 Aprile 2021

25 Aprile e il ricordo della Brigata Ebraica che combattè in Italia per liberarla

Lo striscione con il simbolo della Brigata Ebraica esposto sulla facciata della Comunità Ebraica di Livorno

Livorno 25 aprile 2021

Anche in questo secondo 25 Aprile di pandemia, non potendo come ormai da tradizione sfilare nelle cerimonie pubbliche, la Comunità Ebraica di Livorno ospita sulla propria facciata lo striscione con l’emblema della Brigata Ebraica che combattè in Italia per liberarla, unitamente alle altre forze Alleate e alla Resistenza.

La Brigata Ebraica, incorporata nelle forze alleate anche per scelta di Winston Churchill,era composta di 5000 ebrei, venuti volotariamente dalla terra che sarebbe poi diventata lo Stato d’Israele, allora sotto Mandato Britannico in Italia : hanno combattuto (rischiando ulteriormente perchè nemici e anche ebrei,quindi sottoposti alle persecuzioni razziali nazifasciste) patendo anche vittime.

I Caduti della Brigata Ebraica riposano a Piangipane di Ravenna, nel Cimitero di Guerra del Commonwealt

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin