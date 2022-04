Home

25 aprile tutte le celebrazioni di oggi a Livorno

25 Aprile 2022

Livorno 25 aprile 2022

Si celebra oggi la 77^ Festa della Liberazione, per ricordare il 25 aprile del 1945, giorno dell’insurrezione generale proclamata dal Comitato di Liberazione Nazionale contro le forze nazifasciste che stavano ancora occupando parte dell’Italia.

Anche quest’anno a Livorno la festa nazionale della Liberazione sarà celebrata con una serie di iniziative promosse dall’Amministrazione comunale, che coinvolgeranno i rappresentanti delle istituzioni e la cittadinanza.

Questo il programma delle manifestazioni di lunedì 25 aprile:

alle ore 10 al Monumento ai Caduti in piazza della Vittoria, deposizione di due corone di alloro (una a cura del Comune e una a cura del Presidio Militare) al Monumento ai Caduti. Saranno schierati i gonfaloni del Comune e della Provincia e i labari delle associazioni combattentistiche, d’arma e partigiane.

Successivamente le autorità e le rappresentanze, passando da via Magenta, si ritroveranno in via Ernesto Rossi, dove alle ore 10.20 saranno deposte due corone (una del Comune e una della Comunità Ebraica) al Bassorilievo al Partigiano.

Alle ore 11, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, il sindaco Luca Salvetti saluterà i rappresentanti delle istituzioni.

Saranno presenti anche rappresentanti di ANED, ANPPIA, ANEI e ANPI. È prevista una prolusione a cura della direttrice di ISTORECO Catia Sonetti.

Alle ore 11.45, all’ingresso della Sala Consiliare, scoprimento di una lapide nel centenario dell’assalto al Comune da parte delle bande armate fasciste che comportò l’estromissione del sindaco Uberto Mondolfi.

I cittadini potranno seguire la cerimonia dal Consiglio Comunale in diretta streaming sul canale youtube “Consiglio Comunale Livorno”.

Intitolazione del Parco di via Baquis

Alle ore 15 di lunedì 25 aprile, nell’area a verde pubblico di via Baquis (accessibile anche da via Goito e da via delle Case Rosse) intitolazione del parco ai Giusti Livornesi, con scoprimento di una targa.

Dal 1962 l’onorificenza di “Giusti tra le nazioni” viene conferita dal Memoriale ufficiale di Israele Yad Vashem a tutti i non ebrei che; abbiano agito mettendo a rischio la propria vita, senza interesse personale, per salvare anche un solo ebreo dal genocidio nazista. A Livorno sono stati insigniti dell’onorificenza Lida Basso Frisini, Giusta dal 1978, che salvò dall’arresto la famiglia Gabbai; Mario Canessa, Giusto dal 2008, che salvò dai lager nazisti molti ebrei; Lidia e Giovanni Gelati, riconosciuti Giusti nel 2012 per aver salvato la vita a Piera e Arnoldo Rossi.

Palio della Liberazione

Alle ore 15.30 di lunedì 25 aprile, dal ponte girevole della Darsena Nuova (di fronte agli scali Novi Lena) partenza del Palio della Liberazione, prima gara remiera della stagione.

Camminata al Castellaccio sui luoghi dei partigiani

Sempre lunedì 25 aprile al Castellaccio tradizionale camminata sui luoghi dei partigiani organizzata dal Centro Politico 1921. Ritrovo alle ore 9.30 in via della Porcigliana (ex campo di calcio) per raggiungere le Grotte dei Banditi, con pranzo popolare.

Iniziative in altri giorni:

Martedì 26 aprile, alle ore 16.30 alla Biblioteca Labronica di Villa Fabbricotti, presentazione del libro “Oberdan Chiesa. Un uomo, una vittima, un mito” di Giovanni Brunetti. Dialogheranno con l’autore Federico Creatini (ricercatore Istoreco Livorno) e Gino Niccolai (presidente Anpi provinciale).

