24 Aprile 2023

25 aprile, tutti gli eventi

Livorno 24 aprile 2023

LIVORNO

25 aprile, le cerimonie ufficiali a Livorno (Monumento ai Caduti, monumento al partigiano, Municipio)

Concerto dei Modena City Ramblers

A villa Fabbricotti il concerto degli Athom Heart – Pink Floyd lovers band

Palio della Liberazione

25 aprile, Cgil ricorda Divo Demi con la deposizione di un mazzo di fiori

CECINA

25 aprile a Cecina, le cerimonie ufficiali

COLLESALVETTI

Collesalvetti, la Settimana della Liberazione e Camminata della Pace 2023. Tutti gli eventi in programma per celebrare il 25 aprile

ROSIGNANO

Domani, 25 Aprile, si festeggia il 78° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Per l’occasione gli appuntamenti organizzati dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la sezione Anpi “M. Tarchi” di Rosignano saranno due. Alle ore 10.30 in piazza Carducci a Rosignano Marittimo sono previsti l’intervento delle Autorità e la deposizione di una corona di alloro al Monumento ai Caduti. Alle ore 11.15 in piazza Risorgimento a Rosignano Solvay (o in caso di pioggia in piazza della Repubblica) il momento conclusivo della giornata, con l’intervento, tra gli altri, di Aned (Associazione Nazionale Ex Deportati) di Pisa e i contributi musicali del Gruppo Filarmonico Solvay e del Coro partigiano “P. Gori”.

