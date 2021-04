Home

25 aprile: un fiore per i morti nel rifugio di via Galilei, l’omaggio del PD Livorno

24 Aprile 2021

Livorno 24 aprile 2021 – 25 aprile: un fiore per i morti nel rifugio di via Galilei, l’omaggio del PD Livorno

Una delegazione del Partito Democratico, domenica 25 aprile, alle ore 9.15 porterà un fiore per ricordare i caduti per la libertà

Il fiore sarà deposto presso la lapide in ricordo delle vittime che morirono; per la guerra, dentro un rifugio a causa di un bombardamento aereo il 28 giugno 1943, situata all’angolo di via Garibaldi e via Galilei.

Il Partito Democratico, ogni 25 aprile, porterà un fiore nei luoghi simbolo della resistenza e della liberazione dal nazifascismo per ricordare gli uomini e alle donne che si sacrificarono per la libertà e la democrazia.

Partito Democratico Livorno

