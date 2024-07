Home

25 luglio, Livorno celebra la caduta del regime

25 Luglio 2024

81° anniversario della Caduta del fascismo. Deposizione di una corona al Monumento ai Perseguitati politici

Livorno 25 luglio 2024 – Oggi, giovedì 25 luglio ricorre l’81° anniversario della Caduta del fascismo.

Il 25 luglio del 1943, con l’estromissione e l’arresto di Benito Mussolini, ebbe infatti fine il ventennale regime dittatoriale.

Alle ore 10 di oggi, giovedì 25 luglio a Livorno, sarà deposta una corona al Monumento ai Perseguitati politici, che si trova nel “Parco Antifascisti e Perseguitati dal fascismo”, nella pinetina di viale della Libertà.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza, si ricorda che fino al termine della cerimonia sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata nello slargo di viale della Libertà antistante alla “Pinetina”, eccetto i veicoli dei rappresentanti delle istituzioni e i mezzi militari autorizzati.