Porto Livorno, “Potenti (Lega): Mancini scelta di spessore, lo scalo e il territorio non possono restare ostaggio di veti ideologici.”

1 Marzo 2026

“La scelta di Giammarco Mancini per la Segreteria generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale è una garanzia di competenza per il comparto marittimo toscano. A chi solleva polemiche a ogni costo rispondiamo chiaramente: a questo gioco non ci stiamo. Il porto di Livorno non può restare ostaggio di veti ideologici o di chi cerca pretesti per bloccare tutto. Abbiamo già visto questo film con Stefano Corsini, tecnico di altissimo profilo con specifica esperienza ingegneristica, che nonostante le capacità fu comunque bersaglio di critiche sterili. Mancini ha già dimostrato rigore e visione manageriale in contesti complessi. A Livorno serve concretezza per far correre le infrastrutture e dare risposte agli operatori. Andiamo avanti con la politica del fare”.

​Così il Senatore Manfredi Potenti, esponente della Lega.