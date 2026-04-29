Inquinamento, Rifondazione: “Il porto è una risorsa strategica, ma i cittadini non possono subire alti costi ambientali”
Livorno 29 aprile 2026 Inquinamento, Rifondazione: “Il porto è una risorsa strategica, ma i cittadini non possono subire alti costi ambientali”
Rifondazione Comunista Livorno interviene sul tema dell’inquinamento navale riportato anche dalla recente inchiesta di Report, che ha evidenziato criticità rilevanti sul piano ambientale e della salute pubblica.
“Questi problemi sono il risultato di un sistema complesso che intreccia situazioni locali a norme nazionali, regolamenti internazionali e dinamiche di mercato che incentivano modelli logistici ad alto impatto e modelli insostenibili di turismo croceristico. Le emissioni e gli scarichi delle grandi navi, i ritardi nell’elettrificazione delle banchine e l’insufficienza dei controlli sono elementi già documentati e richiedono interventi strutturali.
Per questo è indispensabile una regia pubblica che coinvolga tutti i livelli istituzionali coinvolti e la cittadinanza. Senza coordinamento, ogni singola misura rischia di essere inefficace.
Riteniamo fondamentale il lavoro svolto dall’associazione Livorno Porto Pulito, che attraverso monitoraggi indipendenti e iniziative pubbliche ha contribuito a portare alla luce dati e criticità spesso ignorati. Si tratta di un esempio concreto di cittadinanza attiva che va riconosciuto e valorizzato.
Come comunisti indichiamo alcune priorità chiare:
– rispetto e collaborazione tra le istituzioni;
– ascolto e coinvolgimento della cittadinanza;
– integrazione delle scelte economiche portuali con la tutela della salute e dell’ambiente;
– accelerazione degli investimenti pubblici su tecnologie a basso impatto ambientale e su sistemi di controllo efficaci;
– verifiche stringenti sul rispetto delle disposizioni a tutela di ambiente e salute.
Naturalmente sarebbe essenziale una revisione del quadro normativo nazionale ed europeo, per ridurre realmente le emissioni navali e per governare il fenomeno del turismo crocieristico; ma purtroppo l’attuale composizione del parlamento nazionale ed europeo non ci dà molte speranze su questo fronte.
Il porto è una risorsa strategica per la nostra città, ma i cittadini non possono continuare a subire alti costi ambientali. Serve una svolta fatta di scelte politiche nette, che tengano insieme lavoro, sviluppo e diritto alla salute”.
Marco Chiuppesi
Segretario Federazione Livornese Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea