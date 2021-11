25ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare: i supermercati dove donare la spesa 

Cronaca

24 Novembre 2021

L’iniziativa del Banco Alimentare sabato 27 novembre

Livorno, 23 novembre 2021

Sabato 27 novembre anche a Livorno si svolgerà la 25ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare promossa dalla Fondazione Banco Alimentare.

Dopo lo stop imposto lo scorso anno dalla pandemia, nei supermercati aderenti all’iniziativa torneranno i volontari, in pettorina gialla, a distribuire i sacchetti della spesa e a invitare i cittadini a donare del cibo per chi è in difficoltà.

Da domenica 28 novembre a domenica 5 dicembre 2021, inoltre, la Colletta Alimentare continuerà anche attraverso le Charity Card di Epipoli, da 2, 5 o 10 euro, che potranno essere acquistate nei supermercati aderenti all’iniziativa oppure online sul sito www.mygiftcard.it . Le donazioni saranno poi convertite in alimenti.

Circa 400 i volontari a Livorno che sabato nei punti vendita aderenti chiederanno alla cittadinanza un gesto di solidarietà tramite l’acquisto di prodotti a lunga conservazione: omogeneiggati, tonno e carne in scatola, olio, legumi, pelati. A dare loro supporto con mezzi e personale anche SVS, Esercito Italiano, Polizia di Stato, Poste Italiane, Misericordia, Associazione Nazionale Bersaglieri e altre realtà cittadine. I prodotti saranno poi riuniti in un magazzino per essere distribuiti successivamente nelle strutture caritative della città che aderiscono al Banco Alimentare (Caritas, enti laici e religiosi).

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Livorno, è stata presentata nel corso di una conferenza stampa dall’assessore al Sociale Andrea Raspanti, dal responsabile provinciale del Banco Alimentare Stefano Fatighenti e dalla vice responsabile Damiana Andreacchio.

“Livorno ha sempre risposto bene a questi appelli e siamo sicuri – ha dichiarato l’assessore al Sociale Andrea Raspanti che sabato mattina sarà presente alla coop di Levante – che anche questa volta la città darà una importante prova di solidarietà. Le famiglie in difficoltà sono tante. Le istituzioni devono fare la loro parte, però è evidente che questo non basta. Ben vengano quindi manifestazioni come queste che vedono collaborare insieme soggetti pubblici e privati e una grande mobilitazione di volontari”.

Dall’assessore Raspanti è stato evidenziato come iniziative di questo tipo vadano ben oltre l’aiuto materiale: “Il fatto che la distribuzione degli aiuti avvenga per mano delle strutture caritative cittadine, che quindi conoscono le famiglie e con queste intrattengono un relazione, rappresenta una testimonianza delle vicinanza alle persone”.

La presentazione della Colletta Alimentare è servita, inoltre, per lanciare un invito alla cittadinanza a mettersi a disposizione del mondo del volontariato, già a partire dalla manifestazione di sabato 27 novembre.

. Si ricorda che è richiesta la maggiore età e il possesso del green pass. Chi volesse proporsi come volontario per la 25ª Giornata della Colletta Alimentare può visitare la seguente pagina https://www.colletta. bancoalimentare.it/diventa- volontario o inviare una email a livorno.bancoalimentare@gmail. com . Si ricorda che è richiesta la maggiore età e il possesso del green pass.

Questi i supermercati che hanno aderito:

Conad Tirreno 1 – via Giotto

Conad Tirreno 2 – via C. Marx (stagno)

Conad Tirreno 3 – via Antimonio

Conad Tirreno 4 – via Puini (Banditella)

Conad Tirreno 5 – via delle Lastre

Conad Tirreno 6 – via Fagiuoli

Conad – via dell’Impresa (Collesalvetti)

Conad – via Grande

Ipercoop Fonti del Corallo – via Graziani

Unicoop Tirreno 1 – via di Levante

Unicoop Tirreno 2 – via Toscana

Unicoop Porta a Mare – piazza Mazzini

Coop – via Settembrini

Eurospin – viale I. Nievo

Pam 3 – piazza Saragat

Pam 2 – via Roma

D+ – via Don Bosco

Lidl – via Filzi

Lidl – viale I. Nievo

Lidl – via Napoli (Collesalvetti)

Penny Market 1 – via Mastacchi

Penny Market 4 – via Montefiore

Esselunga – viale Petrarca

Ekom – via Gramsci

Di seguito l’elenco dei punti vendita dove sarà possibile contribuire alla raccolta dematerializzata:

Esselunga – viale Petrarca

Carrefour – via Marradi

Carrefour – via degli Avvalorati