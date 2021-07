Home

27 Luglio 2021

25enne arrestto per spaccio in piazza Garibaldi

Livorno 27 luglio 2021

Ieri pomeriggio il personale del n.o.r.-dei carabinieri, nell’ambito di attività finalizzata contrasto spaccio sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto, per spaccio di stupefacenti, un 25enne senegalese.

i carabinieri, in piazza garibaldi hanno proceduto alla perquisizione nei confronti di un acquirente, al quale veniva sequestrata sostanza stupefacente del tipo “hashish” del peso complessivo di grammi 0,6 netti.

attività immediatamente successiva ha condotto i militari alla perquisizione personale del senegalese che ha consentito il rinvenimento di:

– n. 1 (uno) contenitore in plastica di colore bianco con sette stecchette di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso netto di gr. 5,5 (cinquevirgolacinque);

– n. 1 (uno) pezzo di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di gr. 4,3 (quattrovirgolatre);

– n. 1 (uno) involucro in cellophane bianco con all’interno sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso di gr. lordi 4,6 (quattrovirgolasei);

– n. 1 (uno) involucro in cellophane bianco con all’interno sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso di gr. lordi 1,9 (unovirgolanove);

– denaro contante per euro 200,00 (duecento/00) occultati all’interno della cover del telefono cellulare;

– denaro contante per euro 10,00 (dieci/00) occultati nella tasca del pantalone indossato.

l’arrestato, terminate le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

