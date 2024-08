Home

Cronaca

26enne arrestato per spaccio, danneggiamento e resistenza in via De Larderel

Cronaca

23 Agosto 2024

26enne arrestato per spaccio, danneggiamento e resistenza in via De Larderel

Livorno 23 agosto 2024 – 26enne arrestato per spaccio, danneggiamento e resistenza in via De Larderel

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno, con il supporto di una Squadra di Intervento Operativo (S.I.O.) del 6° Battaglione Mobile “Toscana”, hanno arrestato un giovane di 26 anni, di origine nordafricana, sospettato di spaccio di sostanze stupefacenti, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

L’operazione, avvenuta martedì scorso, è scattata nel pomeriggio, intorno alle 15, quando il giovane è stato notato aggirarsi in modo sospetto nei pressi di via De Larderel, un’area del centro di Livorno spesso oggetto di segnalazioni e quindi costantemente monitorata dalle forze dell’ordine. Le pattuglie, coordinandosi, hanno seguito i suoi movimenti fino a bloccarlo all’incrocio con via Pellegrini, dove il sospetto ha tentato di fuggire. Nonostante abbia opposto resistenza, cercando di spintonare i militari e danneggiare l’auto di servizio per distrarre l’attenzione, i carabinieri sono riusciti a fermarlo.

Una perquisizione personale ha confermato i sospetti: il giovane aveva con sé diverse dosi di sostanze stupefacenti pronte per essere spacciate. Sono stati sequestrati circa 15 grammi di hashish, 6 grammi di cocaina, una decina di grammi di eroina e una somma di denaro, probabilmente derivante dall’attività di spaccio. Il giovane è stato quindi arrestato in flagranza di reato in base alla legge sugli stupefacenti.

Dopo le formalità di rito, il sospettato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima. Al termine dell’udienza, il giudice ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di firma quotidiana presso il Comando Stazione dei Carabinieri competente nel territorio di residenza.