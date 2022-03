Home

27 studenti delle superiori entrano nella commissione ambiente e mobilità del Comune

11 Marzo 2022

Battesimo per 27 studenti delle scuole superiori entrati a far parte della CAMS

La Commissione Ambiente e Mobilità del Comune di Livorno (progetto “Circle” in collaborazione con AAMPS).

Livorno, 11 marzo 2022

Sono ben 27 gli studenti che quest’anno rappresenteranno gli istituti superiori cittadini nella Commissione Ambiente e Mobilità del Comune di Livorno costituita all’interno del progetto “Circle” ideato dall’uff. Ambiente in sinergia con AAMPS.

Si tratta di allievi delle classi IV e V appena individuati dai rispettivi dirigenti ed insegnanti temendo conto dell’interesse sui temi in questione manifestato durante i precedenti anni scolastici e delle ambizioni di studio e professionali in corso di definizione.

Raccolgono il testimone dei compagni che hanno costituito la prima commissione e che, recentemente, sono stati premiati nella Sala cerimonie del Comune proprio dal Sindaco Luca Salvetti; dalla vice-Sindaco Libera Camici; dall’assessore all’Ambiente e Mobilità Giovanna Cepparello; dal Dirigente dell’uff. Ambiente Leonardo Gonnelli; dall’Amministratore Unico di AAMPS Raphael Rossi per aver ideato e progettato attività di pubblica utilità sugli argomenti affrontati durante l’innovativo percorso di studio.

A partire dal mese di marzo le nuove leve parteciperanno ad una serie di incontri informativi e formativi.

Costituiranno gruppi di lavori a tema e si prepareranno a produrre il “libro-mastro” delle azioni virtuose da intraprendere sul nostro territorio per contribuire a migliorare la qualità della vita dei cittadini livornesi.

“Proseguiamo con la seconda edizione della CAMS – afferma Libera Camici, vicesindaca con delega all’istruzione – avendo avuto conferma della bontà del percorso intrapreso che ha contribuito a sviluppare competenze interdisciplinari in linea con i dettami dei PCTO scolastici. Ringrazio non solo gli studenti che hanno partecipato con grande profitto alla precedente esperienza ma anche tutti i Dirigenti degli Istituti superiori cittadini che anche quest’anno hanno colto questa occasione molto importante per la crescita dei nostri ragazzi.”.

“Il percorso che intraprenderemo quest’anno con gli studenti – aggiunge Giovanna Cepparello, assessora all’Ambiente e alla Mobilità – sarà orientato a favorire la creazione di proposte concrete e innovative effettivamente spendibili e realizzabili sul territorio comunale di Livorno. Il nostro auspicio è che, emergenza sanitaria e guerre permettendo, gli allievi potranno esporre il lavoro che andranno a produrre anche alla Commissione Ambiente della Comunità Europea in modo da vivere ancora più intensamente il panorama internazionale delle politiche sviluppate a favore dell’ambiente e della mobilità sostenibile”.

Segue l’elenco degli studenti scelti per entrare a far parte della seconda Commissione Ambiente e Mobilità del Comune di Livorno (progetto “Circle”) che si è formalmente costituita in data 10 marzo 2022:

Istituto Istruzione Superiore “BUONTALENTI-CAPPELLINI-ORLANDO”

Aurora Ceccarelli, Paolo Manzini, Elia Nosiglia, Yana Vlasyuk, Lisa Lazzeri, Adam Rochard, Alice Cerini, Andrea Impallazzo.

Istituto Tecnico Industriale Statale “G. GALILEI”

Andrea Claps, Chiara Macchi, Giacomo Garzelli, Simone Gazzarrini, Giulia Pucci.

Liceo Scientifico “F. ENRIQUES”

Nina Palermo, Niccolò Barderi, Alberto Sottoscritti.

Istituto Statale di Istruzione Superiore “NICCOLINI-PALLI”

Edoardo Parello.

Liceo Statale “F. CECIONI”

Margherita Fillini, Elena Rosiello, Isabella Cignoni, Chiara Ago, Elena Bernini, Davide Amato, Guido Vaccaro.

Istituto Istruzione Superiore “VESPUCCI- COLOMBO”

Nicola Capecchi, Mario Vulcano.

Fa parte del gruppo anche

Francesco De Donato che ha partecipato alla precedente edizione ed ha iniziato il percorso di studi universitari

