Livorno 14 ottobre 2023 – 28enne in stato di alterazione cade dalla spalletta dei fossi

Oggi, sabato 14 ottobre, intorno alle 5 del mattino, nei pressi degli Scali del Monte Pio, esattamente vicino al ponte dei Domenicani. Un giovane straniero di 28 anni è caduto nei fossi a seguito della perdita di equilibrio mentre si trovava seduto su una spalletta. I suoi amici presenti hanno prontamente prestato soccorso per aiutarlo a risalire sulla strada, dopodiché hanno contattato i servizi di emergenza.

Sul luogo dell’incidente sono giunti i volontari della Svs, provenienti dalla sede vicina di via San Giovanni. Hanno trovato il giovane di 28 anni in stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcol, con alcune abrasioni alle ginocchia. Successivamente, il giovane è stato trasportato in ospedale per ricevere l’adeguata assistenza medica.