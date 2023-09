Home

27 Settembre 2023

Livorno 27 settembre 2023 – 3 cose da vedere a Portoferraio, sull’isola d’Elba

Con le sue spiagge incantevoli e i suoi panorami suggestivi tra monti e vegetazione, l’Isola d’Elba è una destinazione davvero magica. Uno dei primi luoghi fondamentali da vedere è Portoferraio, primo comune dell’isola per numero di abitanti e cittadina dalle mille attrazioni. Questo è il porto principale a cui attraccano i turisti e i visitatori che scelgono il trasporto via mare, optando ad esempio per navi e traghetti Moby per l’Isola d’Elba , i quali impiegano una sola ora di navigazione partendo da Piombino.

Per comodità di itinerario, quindi, il viaggio non può che partire da qui: ma che cosa vedere a Portoferraio? Ecco 3 attrazioni da non perdere.

Le residenze napoleoniche

Parte del suo fascino l’isola d’Elba lo deve alla storia che la lega a Napoleone Bonaparte. Qui, a cavallo tra il 1814 e il 1815, l’imperatore francese trascorse circa dieci mesi di esilio e, naturalmente, volle farlo nel lusso che contraddistingueva il suo rango. Per questa ragione fece costruire le cosiddette residenze napoleoniche, ovvero la Villa dei Mulini e la Villa di San Martino. Mentre la seconda si trova in una zona di campagna ed è affiancata dal museo, la prima offre una vista suggestiva direttamente sul mare.

La Spiaggia delle Ghiaie

Portoferraio vanta una delle spiagge più belle e più amate dell’Isola d’Elba, o molto probabilmente di tutto l’arcipelago toscano. Si sta parlando della Spiaggia delle Ghiaie, composta da una particolare ghiaia bianca che si tuffa in un mare così cristallino da sembrare un dipinto. Qui l’acqua è talmente limpida che il fondale è visibile a occhio nudo, così come la fauna marina numerosa e colorata: davvero imperdibile, anche considerando che si tratta di un paradiso marino a due passi dal centro della città.

Si tratta di una riserva marina: qui il mare è protetto dal 1971, la pesca non è consentita così come altre azioni potenzialmente nocive per l’ambiente e per l’ecosistema. Chiunque decida di visitarla è tenuto a contribuire al mantenimento di questo paradiso incontaminato.

Le Fortezze medicee

Impossibile perdersele, imponenti come sono, le Fortezze medicee si presentano ai turisti non appena si approva sull’isola, al porto di Portoferraio. Fatte costruire dal Granduca di Toscana Cosimo I de’ Medici, rappresentavano un ottimo punto di difesa dall’attacco dei pirati, ma il progetto era molto più ampio: si puntava a costruire Cosmopoli, una città inespugnabile.

Il progetto però si limitò alle tre costruzioni visibili ancora oggi: Forte Falcone, Forte Stella e Torre della Linguella. Anche solo con questa protezione, Portoferraio fu in grado di evitare diversi attacchi dei pirati, i quali, scoraggiati dall’imponenza delle fortificazioni, preferirono rinunciare e fare dietrofront.

Oggi le Fortezze medicee non rappresentano solo un sito di interesse storico e culturale, ma anche un punto di riferimento dell’isola d’Elba e il luogo ideale per godere di tramonti mozzafiato. Infatti, da questa zona è possibile ammirare tutta l’insenatura su cui sorge Portoferraio da una posizione davvero esclusiva. Se poi si vuole fare una bella passeggiata romantica allora ci si dovrà recarsi al Forte Stella, che con il suo faro è in grado di regalare momenti davvero emozionanti.

