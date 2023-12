Home

27 Dicembre 2023

3 giocatori del Livorno Rugby convocati per l’A.S.A. giornaliero di Roma

Livorno 27 dicembre 2023 – 3 giocatori del Livorno Rugby convocati per l’A.S.A. giornaliero di Roma

33 sono i giocatori classe 2007, di interesse nazionale, attivi in squadre del centro e del sud Italia convocati nel raduno A.S.A. giornaliero under 17 in agenda domenica 7 gennaio presso il centro ‘Onesti’ di Roma.

Tra i ‘magnifici 33’ figurano tre atleti di mischia dell’Unicusano Livorno Rugby under 18.

Si tratta del terza linea Lorenzo Caratori Tontini, del tallonatore Jacopo De Rossi e del pilone Leonardo Tosi.

La chiamata dei tre avanti labronici conferma la bontà del lavoro svolto dal vivaio biancoverde. Caratori Tontini, De Rossi e Tosi si stanno mettendo in luce nella maggiore delle due squadre livornesi under 18 (categoria che coinvolge anche atleti del 2006 e del 2005; questi ultimi sono definiti ‘rientranti); l’Unicusano è brillante protagonista nel campionato èlite, girone centro-sud, e sta lottando per accedere alle semifinali per il titolo italiano di categoria.

I tre giocatori del pacchetto livornese chiamati nel raduno A.S.A. sono accomunati da un grande talento e da una determinazione fuori del comune: qualcosa di più di semplice giovani promesse.

