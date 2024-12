3 su 3, i RinoCerotti Livorno (campionato Old), qualificazione alle finali nazionali al sicuro

Non c’è due senza tre..

La realtà dei RinoCerotti, la rappresentativa Old dei Lions Amaranto Livorno, dopo le vittorie ottenute nelle prime due giornate del campionato regionale di categoria sui terreni delle Pecore Nere Livorno e dei campioni d’Italia dei Sorci Verdi Prato, ha calato il tris ed ha ottenuto il suo terzo successo in altrettante partite, per uno scherzo del calendario tutte quante giocate in trasferta, lontano dal fortino amico del ‘Priami’ di Stagno.

In questo freddo sabato di metà dicembre, la squadra labronica guidata dall’allenatore-giocatore Antonio Cannavò si è imposta 0-2 (ogni meta un punto; tra gli Old non sono validi calci di trasformazione, piazzati e drop) allo stadio ‘Padovani-Lodigiani’ di Firenze, contro ‘i pari età’ locali deI Ribolliti.

La classifica aggiornata (tra parentesi le partite giocate):

Pirati Livorno (3) e RinoCerotti Livorno (3) 15 p.; Sorci Verdi (3) 7; Allupins Prato (2) 6; Ribolliti Firenze (3) 5; Granchi Blu Cecina (2), Pecore Nere Livorno (2) e Arf Firenze (2) 4.

Ogni successo consegna cinque punti, il pareggio tre e la sconfitta un punto. Previsto, nel girone toscano, solo un girone d’andata: in tutto, nella fase regionale, ogni squadra disputa sette partite, diluite tra ottobre e maggio.

Di fatto le due formazioni livornesi che guidano la graduatoria a punteggio pieno sono sicure dell’accesso alle finali nazionali, in programma in sede unica il 7 giugno.

Si sfideranno, nella finale tricolore, la prima del girone toscano e la prima del girone lombardo-piemontese. Tale incontro sarà preceduto dalla finale per il terzo posto nazionale, che vedrà coinvolte le compagini che chiuderanno il girone toscano e quello lombardo-piemontese in seconda posizione.

Tutto lascia supporre che decisivo per sancire la squadra livornese che celebrerà il primo posto nel campionato regionale e dunque festeggerà l’ingresso nella finale tricolore sarà lo scontro diretto, il derby in agenda il 22 marzo prossimo al ‘Santa Costanza’ di San Vincenzo. In precedenza, il 15 febbraio, nel quadro della quarta giornata, i RinoCerotti ospiteranno l’Arf Firenze. La partita giocata questo sabato al ‘Padovani-Lodigiani’ è stata, per Baroni e compagni l’ultima uscita del 2024: la loro prossima uscita è in agenda, per la quarta giornata del campionato, il 15 febbraio, in casa con l’Arf Firenze.

Contro i Ribolliti, la formazione labronica non ha mai corso veri rischi. Gli ospiti hanno sbloccato la situazione al 15’ con la marcatura di Abbiuso. In chiusura di primo tempo, la seconda meta livornese: a bersaglio Guerrera. Nella ripresa, senza affanni, i RinoCerotti hanno amministrato la situazione. Gara a tratti spigolosa. Livornesi accorti in difesa, ma non sempre lucidi in fase offensiva: con un briciolo di concretezza in più in attacco, il risultato poteva essere più rotondo.

I giocatori labronici vittoriosi a Firenze, nel campo attiguo al ‘Franchi’:

Vittorio Abbiuso, Michele Masè, Emiliano Marchi, Luca Baroni (cap.), Marco Lenzi, Valter Ardizzone, Erik Mazzotta, Alessio Bartoli, Celeste Chiapponi, Luca Santoni, Emanuele Prestinari, Adriano Sampaolo, Samuel Banchini, Gennaro Guerrera, Paolo Ciandri, Antonio Cannavò, Giancarlo Pancani, Paolo Giglio, Enrico Quinti, Mario Serafini, Francesco Bitti, Antonio Risaliti, Andrea Tonelli, Mohammed Matnane.