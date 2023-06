Home

30 anni di delusione: l’ascensore inutilizzato di Castelnuovo murato e dimenticato

10 Giugno 2023

I muri celano il progetto fallito, la "vergognosa storia" dell'ascensore fantasma denunciata da FdI

Castelnuovo della Misericordia (Rosignano, Livorno) 10 giugno 2023 – 30 anni di delusione: l’ascensore inutilizzato di Castelnuovo murato e dimenticato

L’intervento politico di Enzo Calderone (FdI) sull’ascensore murato per cancellare un fallimento durato 30 anni:

“Quasi trenta anni fa, fu realizzato, a Castelnuovo della Misericordia, un ascensore che avrebbe dovuto collegare il parcheggio a piazza Gramsci.

Tale ascensore, però, non è mai entrato in funzione.

Voluto fortemente dalla popolazione, sarebbe stato uno strumento fondamentale, soprattutto per gli spostamenti delle persone anziane e dei disabili.

Su piazza Gramsci, si trova l’ingresso dell’ascensore che, appunto, avrebbe dovuto trasportare residenti e turisti davanti all’ex cinema parrocchiale e, mediante una rampa, arrivare al parcheggio sottostante, in via Falcone e Borsellino.

Insomma, sarebbe stata un’opera utilissima, ma, purtroppo, non ha mai funzionato.

In tutti questi anni, le varie amministrazioni comunali, che si sono succedute, non hanno mai pensato a rendere funzionante l’ascensore, anzi, hanno bloccato gli ingressi con delle sbarre.

Addirittura, l’attuale amministrazione ha fatto murare le porte di accesso.

È questa la risposta che il sindaco dà ai nostri concittadini, ai tanti anziani, a chi deambula con difficoltà?

Il Sindaco Donati, che, oltretutto, svolge attività di volontariato presso S.V.S., non ci pensa ai suoi concittadini in difficolta?”

Enzo Calderone, componente del Direttivo di Fratelli d’Italia Rosignano, chiede al Sindaco di impegnarsi, affinché l’ascensore venga rimesso in funzione in tempi celeri per dare una risposta ai tanti residenti che hanno necessità di usufruirne.

