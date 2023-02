Home

18 Febbraio 2023

Stagno (Livorno) 18 febbraio 2023 – 30 anni e ancora non possono entrare nelle case acquistate, situazione di 32 famiglie

Questa storia che rappresenta l’assurdo, purtroppo è una situazione vera e lascia 32 famiglie nella disperazione. Le 32 famiglie che vivono a Stagno (frazione del Comune di Collesalvetti) in provincia di Livorno in via Aurelia ai numeri civici 2-3-5-7 hanno regolarmente acquistato delle case ma non possono ancora prenderne possesso per questioni di agibilità.

Questa storia inizia con un accordo tra Comune di Collesalvetti ed ENI. Secondo l’accordo le 32 famiglie avrebbero lasciato la loro residenza dagli appartamenti di via Aurelia per trasferirsi in un nuovo complesso in costruzione. Al posto delle abitazioni lasciate, Eni avrebbe espanso le sue aree della Raffineria e il Comune avrebbe realizzato una rotatoria per migliorare la situazione stradale della zona.

Negli anni 90 viene dato il via all’operazione, nel 2000 però a causa del decesso del costruttore l’appalto si chiude con il fallimento di una ditta. Come se non bastasse, un altro appalto per la costruzione delle case è stato annullato, per possibili infiltrazioni mafiose.

Tutto questo ha generato ritardi su ritardi ed i tempi poi si sono allungati quando l’ultima ditta ha dovuto continuare i lavori su strutture costruite da altri.

Alla fine, come ciliegina sulla torta dopo tutto questo iter pieno di tribolazioni nasce il problema dell’agibilità.

Non sarebbe stato dato per via del superamento delle prove acustiche. Troppo rumore negli appartamenti che si dovrebbe risolvere con la sostituzione degli attuali pannelli fonoassorbenti.

Gli stabili di via Aurelia sulla carta dovevano essere abbattuti nel 2015 ma sono sempre lì, oltretutto lo sono in condizioni fatiscenti

A riportare all’attenzione mediatica questa storia, sono le stesse famiglie che in segno di protesta, stanche di attendere; hanno appeso degli striscioni ai loro terrazzi visibili dall’arteria stradale

“meno parole, più fatti e trent’anni di attesa, è vergognoso” è quello che vi è scritto

