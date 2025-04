Home

Cronaca

Ambiente

30 nuovi alberi piantati in varie zone della città

Ambiente

15 Aprile 2025

30 nuovi alberi piantati in varie zone della città

Livorno 15 aprile 2025 30 nuovi alberi piantati in varie zone della città. Ecco dove

L’ufficio Verde, foreste, agricoltura e biodiversità del Comune di Livorno ha provveduto, nel corso della scorsa settimana, alla piantagione più di trenta nuovi alberi di prima grandezza in varie zone della città.

Gli interventi effettuati hanno consentito di riqualificare, innanzitutto, un settore di piazza Damiano Chiesa, dove i platani erano stati colpiti dal “Cancro Colorato del Platano” e si erano lentamente disseccati. Per la sostituzione dei platani l’Ufficio ha scelto nuove alberature, sempre di prima grandezza, quali la farnia a portamento colonnare (due alberi), l’ontano nero (tre alberi) e i frassini (tre ornielli) posti a dimora lungo la via Aurelia.

In via Donnini sono state riqualificate con alberi di prima grandezza le aiuole circostanti la scuola statale dell’infanzia Le Sorgenti, mentre in piazza Saragat, nel quartiere Corea, è stato incrementato il verde arboreo.

Al parco Baquis sono stati piantati tre alberi, in sostituzione di un grosso leccio che era stato abbattuto per problemi fitosanitari che avevano portato a gravi disseccamenti in chioma.

Altri alberi saranno presi in cura grazie a Patti per i beni comuni sottoscritti con la cittadinanza attiva di Livorno. Si tratta di tre esemplari al parco Baquis, due peri cinesi messi a dimora in viale della Libertà, di fronte all’ingresso di Villa Fabbricotti, di quattro alberi piantati in via Caduti nei lager nazisti ad Antignano e dei due olivi in vaso collocati all’ingresso della parrocchia di San Simone ad Ardenza, in occasione della recente riqualificazione della piazza.

Questo l’elenco completo delle alberature messe a dimora:

LIVORNO NORD

Villaggio Donnini (via Donnini incrocio via delle Sorgenti) 5 Quercus robur fastigiata circonferenza tronco cm 20/25;

Villaggio Donnini (via Donnini incrocio via delle Sorgenti) 3 Fraxinus ornus circ. cm 12/14

Piazza Saragat 5 Quercus robur fastigiata circ. 16/16

Piazza Saragat 3 Fraxinus ornus circ. 12/14

LIVORNO CENTRO

Piazza Damiano Chiesa 5 Fraxinus ornus circ. 12/14

Piazza Damiano Chiesa 2 Quercus robur fastigiata circ. 16/16

Piazza Damiano Chiesa 3 Ontani circ. 16/20

Parco Baquis (via Baquis) 1 Bagolaro circ. 20/25

Parco Baquis (via Baquis) 2 Fraxinus ornus circ. 12/14

Parco Baquis (via Baquis) 1 Liquidambar stiraciflua circ. 18/20

LIVORNO SUD

Piazza San Simone 2 Olea europaea all’interno di fioriere

Viale della Libertà 2 Pyrus calleriana circ. 20/25

Via Caduti nei lager nazisti 4 Schinus circ. 18/20

30 nuovi alberi piantati in varie zone della città. Ecco dove