3000 studi 5-11 anni e Aifa decide, il vaccino per i bambini è efficace e senza eventi gravi

2 Dicembre 2021

Covid, Aifa, il vaccino per i bambini è efficace e senza eventi gravi

Studio su 3000 bimbi, per ora non ci sono miocarditi. Ieri ok Aifa per 5-11 anni

Livorno 2 dicembre 2021

“I dati che abbiamo sul vaccino anti Covid ai bambini sono sufficienti per questa estensione pediatrica

Abbiamo uno studio fatto su 3000 bambini, con dose ridotta e cioè 1/3 della dose: il vaccino si mantiene efficace e senza eventi avversi preoccupanti, solo reazioni locali, un po’ di febbre e mal di testa.

Per ora non ci sono miocarditi“. Lo ha detto Patrizia Popoli, presidente della Commissione tecnico-scientifica dell’Aifa a Radio anch’io. “Il Covid nei bimbi non è sempre blando, c’è ad esempio la sindrome infiammatoria multisistemica e questa può essere grave. Sei bambini su 1000 finiscono in ospedale. C’è un rischio”.

I dati che abbiamo “non sono pochi”. “Lo studio registrativo che ha portato alla nuova indicazione ha incluso oltre 3.000 bambini vaccinati e i dati hanno mostrato elevati livelli di efficacia intorno al 91%“. A questi dati si aggiungono “quelli inclusi nel database di farmacovigilanza degli Usa, dove si è partiti il 29 ottobre e sono stati vaccinati oltre 3 milioni bambini. Anche qui, seppure il follow-up non sia molto lungo, non si evidenziano particolari problemi di sicurezza”. Così Maria Paola Trotta, coordinatrice Unità di crisi dell’Aifa dedicata al Covid, su Radio 24.

Fonte Ansa

