Home

Provincia

30enne evade dai domiciliari, trovato senza patente alla guida di uno scooter rubato

Provincia

26 Dicembre 2022

30enne evade dai domiciliari, trovato senza patente alla guida di uno scooter rubato

Rosignano Marittimo (Livorno) 26 dicembre 2022 – Rosignano: 30enne evade dai domiciliari, trovato senza patente alla guida di uno scooter rubato

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Livorno in questi giorni di festività natalizie caratterizzati da un incremento degli spostamenti, sono stati effettuati in tutta la provincia numerosi servizi di vigilanza e prevenzione ed in particolare di controllo alla circolazione stradale

In un caso, il controllo alla circolazione stradale ha portato anche al deferimento in stato di libertà per evasione e ricettazione: infatti, un 30enne di Rosignano Marittimo, invece di rimanere presso il proprio domicilio dove era ristretto in regime di arresti domiciliari, è stato sorpreso alla guida di un ciclomotore rubato alcuni giorni prima nello stesso comune, tra l’altro sprovvisto di patente perché revocata. Il mezzo è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin