18 Giugno 2022

30mila al Toscana Pride – Livorno invasa dai colori dell’arcobaleno

Livorno 18 giugno 2022

Il Comitato Toscana Pride: “Oggi a Livorno eravamo 30mila.

Dopo tre anni di stop a causa della pandemia, è esplosa la nostra voglia di Pride.

Non ci aspettavamo una partecipazione così ampia. Abbiamo scritto una pagina di Storia di questa città e della nostra Toscana.

Grazie a tutte le persone che con la loro presenza hanno voluto testimoniare l’impegno quotidiano nella lotta alle discriminazioni e all’odio.

Insieme alla società civile alleata e presente in massa, la comunità arcobaleno ha dato una risposta colorata e pacifica ai venti d’odio che soffiano già da qualche tempo sul nostro Paese.

A chi vuol farci indietreggiare sulla strada dei diritti, a chi applaude per aver affossato una legge di civiltà, a chi costruisce la propria politica sui NO e sui muri, abbiamo fatto sentire la nostra voce forte ed unita.

Chi ci descrive come una minaccia all’ordine pubblico e al pubblico decoro, chi ci vorrebbe silenti e conformi, oggi ha perso.

Veniamo al Pride per portare avanti il sogno di libertà di Sylvia, Marsha e di tutte le altre ragazze di Stonewall e per rivendicare diritti e tutele per chi non ne ha o ne ha solo a metà.

Per Cloe Bianco e per tutte le persone che come lei, hanno pagato a caro prezzo la propria libertà, noi resteremo sempre FUORI con il nostro orgoglio e la nostra viabilità e CONTROVENTO resistendo ad ogni tentativo di cancellarci, invisibilizzarci, normalizzarci.

Il primo Pride a Pisa nel 1979 che abbiamo ricordato nel 2019 e la manifestazione di Sanremo del 5 aprile 1972 contro il Congresso Italiano di Sessuologia che cinquant’anni dopo abbiamo voluto celebrare oggi, ci hanno insegnato che la rivolta continua, che la resistenza è quotidiana e passa dalle nostre vite, che la queerness e il transfemminismo, sono pratiche politiche a cui non possiamo e non vogliamo rinunciare, perché rappresentano il rifiuto del patriarcato, del conformismo e del binarismo di genere.

La parata di oggi ha confermato che c’è una parte del mondo che non si arrende all’odio e alla violenza, che non si rassegna alle ingiustizie, che vuole restare umana e combatterà al nostro fianco, contro l’emergere di vecchi e nuovi fascismi”.

Coloratissima e festosa la Livorno Arcobaleno che ha ospitato il Toscana Pride ha risposto in massa all’appello del Comitato organizzatore composto da:

AGEDO Toscana, Arcigay Arezzo “Chimera Arcobaleno”, Arcigay Firenze “Altre Sponde”, Arcigay Livorno, Azione Gay e Lesbica (Firenze); Collettivo Asessuale Carrodibuoi, Consultorio Transgenere (Torre del Lago), Famiglie Arcobaleno (Toscana); IREOS Comunità Queer Autogestita (Firenze), L’Asterisc* Arcigay Prato-Pistoia, LuccAut (Lucca), “Movimento Pansessuale” Arcigay Siena; Pinkriot Arcigay Pisa, Polis Aperta e Rete Genitori Rainbow.

Per le strade della città, livornesi, giovani e turisti.

Alla testa del Corteo, a tenere lo striscione del Comitato organizzatore, c’erano anche il sindaco della città Luca Salvetti e l’assessora regionale Alessandra Nardini.

Con loro, la rappresentanza delle 130 istituzioni che hanno dato il patrocinio alla manifestazione, molti dei quali con fascia tricolore e gonfalone.

Un’invasione gaia caratterizzata dalla presenza di 9 carri di cui 6 delle associazioni del Comitato:

Agedo, Arcigay Livorno, Arcigay Firenze “Altre Sponde” Ireos comunità queer autogestita, Arcigay Arezzo-Chimera Arcobaleno e l’immancabile trenino delle Famiglie Arcobaleno.

Genitori e figli mano nella mano, hanno lanciato un messaggio di visibilità ed amore, commuovendo tutte le persone presenti.

Sono più di130 le realtà che hanno aderito al Toscana Pride, tra loro, molte conferme come ARCI, CGIL, UISP e ANPAS.

Più di 50 esercenti hanno aderito al Toscana Pride, sostenendo la manifestazione con vetrine rainbow e convenzioni.

