330 posti disponibili per i corsi Oss 2020 all’USL Toscana nord ovest. Come fare domanda

11 febbraio 2020

330 posti disponibili per i corsi Oss 2020 all’USL Toscana nord ovest. Come fare domanda

Livorno, 10 febbraio 2020 – Sono stati pubblicati sul sito dell’Azienda USL Toscana nord ovest i nuovi bandi per la selezione dei partecipanti ai corsi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (Oss) con percorso abbreviato e con percorso intero di 1000 ore.

In particolare il bando per l’ammissione al corso Oss con percorso abbreviato prevede 150 posti disponibili con corsi che si svolgeranno a Lucca, Massa, Castelnuovo Garfagnana, Pontedera e Livorno.

Il bando per l’ammissione al corso Oss (1000 ore) prevede 180 posti disponibili con corsi che si svolgeranno a Massa, Lucca, Pontedera, Livorno, Viareggio e all’Isola d’Elba.

Viene inoltre pubblicato un avviso pubblico per l’ammissione in sovrannumero ad un percorso complementare riservato ai candidati in possesso dei seguenti requisiti:

– titolo di Operatore Tecnico Addetto all’Assistenza (Ota)

– titoli professionali dell’area sanitaria conseguiti in paesi della Unione Europea ed extra Unione Europea e non riconosciuti in Italia dal Ministero della Salute

La scadenza, per tutte le selezioni, è lunedì 2 marzo 2020. Per ulteriori informazioni rivolgersi esclusivamente all’indirizzo email corsioss@uslnordovest.toscana. it. Le richieste rivolte ad altri indirizzi non saranno prese in considerazione.

Sul sito dell’Azienda USL Toscana nord ovest nella sezione “Bandi e concorsi” sono disponibili tutti i bandi i relativi modelli di domanda per l’ammissione.