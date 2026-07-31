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33enne accoltellato alla schiena alla Terrazza Mascagni, denunciato un sospettato

Cronaca

31 Luglio 2026

33enne accoltellato alla schiena alla Terrazza Mascagni, denunciato un sospettato

Livorno 31 luglio 2026

Terrazza Mascagni, 33enne ferito con una coltellata dopo una lite: la polizia denuncia un sospettato

Un uomo di 33 anni è rimasto ferito da una coltellata alla schiena nella notte tra il 29 e il 30 luglio al termine di una discussione avvenuta alla Terrazza Mascagni. Per l’episodio la Polizia di Stato ha denunciato un uomo, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto il presunto autore dell’aggressione.

Secondo una prima ricostruzione, i due avrebbero avuto un diverbio che sembrava essersi concluso senza ulteriori conseguenze. Terminata la discussione, il 33enne si sarebbe allontanato senza accorgersi di essere seguito.

Poco dopo sarebbe stato raggiunto alle spalle e colpito con un fendente alla schiena, appena sopra la cintura dei pantaloni. L’aggressione è avvenuta in un momento in cui la Terrazza Mascagni era ancora frequentata da numerose persone.

Alcuni presenti hanno notato il ferito a terra e hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi attraverso il numero unico per le emergenze.

Sul posto è arrivata un’ambulanza della SVS, che ha prestato le prime cure al 33enne prima di trasferirlo al pronto soccorso. Fortunatamente le sue condizioni non sono risultate gravi.

Alla Terrazza Mascagni sono intervenute anche le volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato di Livorno. Gli agenti hanno avviato gli accertamenti e, dopo aver effettuato un pattugliamento della zona, hanno individuato un uomo italiano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti, denunciandolo per lesioni. Sono in corso gli ulteriori approfondimenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto.