10 Aprile 2025

Livorno 10 aprile 2025 34° Anniversario della tragedia del Moby Prince, Tenerini (FI) : doveroso il ricordo della più grande sciagura della marineria civile italiana.

Anche quest’anno, con il cuore colmo di rispetto e commozione, ho partecipato alle celebrazioni che intendono tenere vivo il ricordo della tragedia, promosse dal Comune di Livorno, con il patrocinio della Camera dei Deputati, della Regione Toscana, della Provincia di Livorno, dell’Associazione “140 Familiari delle Vittime del Moby Prince” e dell’associazione “10 Aprile Vittime del Moby Prince”. Lo ha dichiarato l’On. Chiara Tenerini di Forza Italia, che ha così continuato: “È doveroso rinnovare la nostra vicinanza ai familiari delle 140 vittime, che da 34 anni chiedono verità e giustizia. La loro forza, la loro tenacia e il loro dolore non devono cadere nell’oblio: è una battaglia di dignità che deve continuare ad essere sostenuta da tutte le istituzioni.Essere presenti oggi non è solo un gesto simbolico, ma un impegno concreto per non dimenticare e per affermare con fermezza che la ricerca della verità non ha scadenza. In tal senso, la Commissione Parlamentare, di cui faccio parte, continuerà a svolgere con il massimo impegno il suo ruolo, volto a far luce sui tanti punti oscuri che ancora riguardano questa vicenda, “.