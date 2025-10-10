Home

34500 euro di multa ad un allevatore, non aveva registrato azienda, ovini e suini

10 Ottobre 2025

Capoliveri (isola d’Elba, Livorno) 10 ottobre 2025 34500 euro di multa ad un allevatore, non aveva registrato azienda, ovini e suini

Intensificati i controlli dei Carabinieri Forestali in materia di controllo ambientale con particolare attenzione alla protezione di flora e fauna; dette attività si concentrano sulla prevenzione e repressione sia dei reati che degli illeciti ambientali e sulla tutela del territorio, che includono anche il benessere del bestiame e la sanità animale.

È in questo contesto operativo che i Carabinieri Forestali del Nucleo Parco di Portoferraio, congiuntamente al servizio veterinario dell’Azienda Usl Toscana nord ovest – zona Elba, hanno eseguito accertamenti e indagini in località rurale del comune di Capoliveri rilevando irregolarità nella detenzione di capi di bestiame.

Al termine delle mirate verifiche, hanno accertato la mancata registrazione dell’azienda nella Banca Dati Nazionale (BDN), con la conseguente sanzione pecuniaria per il gestore dell’allevamento di euro 1.500. Inoltre, per non avere adempiuto agli obblighi di identificazione e registrazione di 8 ovini e 3 suini, il trasgressore è stato ulteriormente sanzionato, ai sensi del decreto legislativo n. 134/2022, per la somma di euro 33.000. Proseguono sul territorio i controlli dei Carabinieri Forestali tesi a contrastare ogni forma di violazione e irregolarità.