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34ª Cronoscalata del Castellaccio, ultimi giorni per le iscrizioni online

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20 Maggio 2026

34ª Cronoscalata del Castellaccio, ultimi giorni per le iscrizioni online

Livorno 20 maggio 2026 34ª Cronoscalata del Castellaccio, ultimi giorni per le iscrizioni online

Sono ancora aperte le iscrizioni online alla 34ª edizione della Cronoscalata del Castellaccio (e terza edizione del “Trofeo Luciano Martelli”), una classica del podismo cittadino che si correrà domenica 24 maggio, valida anche come prova per il Criterium Podistico Toscano 2026.

Ci si potrà iscrivere inviando una mail a iscrizioni.cpt@libero.it entro le ore 14 di venerdì 22 maggio, con successivo versamento della quota la mattina della gara, al momento del ritiro del pettorale e del chip. L’iscrizione potrà essere fatta anche la mattina stessa della gara (entro le ore 8.30) però gli iscritti della mattina partiranno in coda.

La quota di partecipazione è di 10 euro (comprensivi di pacco gara che potrà essere ritirato a fine corsa) per la gara competitiva, e di 5 euro (comprensivi di gadget) per la non competitiva.

La Cronoscalata del Castellaccio è una gara podistica individuale competitiva a cronometro, con ritrovo e partenza da piazza delle Carrozze (Montenero basso) e percorso di km 4,4 fino alla cima del Castellaccio.

Lungo lo stesso tragitto della competitiva è prevista anche una manifestazione non competitiva aperta a tutti i camminatori, quindi sulla stessa distanza di 4,4 km ma con più tempo a disposizione.

“Un percorso straordinario – scrivono gli organizzatori nel volantino dell’evento – dove tutto è spettacolo”.

Per la non competitiva la partenza è prevista da piazza delle Carrozze alle ore 8.30, mentre la competitiva inizierà alle ore 9, sempre da piazza delle Carrozze, con la partenza del primo concorrente. A seguire, ogni 20 secondi, partiranno i concorrenti successivi, in ordine di età (dal più anziano al più giovane).

L’evento è organizzato dall’Associazione Livorno Marathon in collaborazione con il gruppo podistico “Sempre di corsa Livorno” e con il Centro sociale comunale “Fabrizio Gioli”.

Alla competitiva possono partecipare atleti italiani e stranieri maggiorenni e tesserati.

Saranno premiati i primi tre arrivati e le prime tre arrivate (indipendentemente dalla categoria d’appartenenza), e sono previste premiazioni anche per categorie, stabilite per fasce d’età.

Per ulteriori informazioni contattare Franco Meini cell. 338 956 3043 mail: meinifranco@libero.it