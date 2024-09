Home

Sport

Basket

3×3, due squadre del Don Bosco alle finali nazionali di Lignano Sabbiadoro

Basket

1 Settembre 2024

3×3, due squadre del Don Bosco alle finali nazionali di Lignano Sabbiadoro

Livorno 1 settembre 2024 – 3×3, due squadre del Don Bosco alle finali nazionali di Lignano Sabbiadoro

Finali Nazionali 3×3 di Lignano Sabbiadoro, ci sono anche due squadre Don Bosco

Da lunedì prossimo Lignano Sabbiadoro sarà l’epicentro del basket giovanile italiano, nella ridente cittadina friulana, infatti, vanno in scena le finali nazionali 3×3, evento che ogni anno diventa sempre più seguito.

Un evento al quale una società dal vivaio fucina di talenti come la Pallacanestro Don Bosco non poteva mancare; infatti la società rossoblu sarà presente non con una, bensì con due rappresentative, quelle che, nei mesi scorsi, hanno portato a casa il titolo regionale, l’Under 16 e l’Under 18.

La rappresentativa Under 16 è formata da Marco Madera, Alessandro Susini, Jacopo Sciacol e Jacopo Casini che dovranno vedersela, nella fase eliminatoria, con i campioni umbri, pugliesi, emiliani e laziali, nel tentativo di accedere poi alla seconda fase.

Sorteggiata nel Gruppo A la compagine Under 18 composta da Lorenzo Marinari, Mattia Pacitto, Giuseppe Idone e Tommaso Regoli; avrà di fronte le compagini che hanno vinto il titolo nelle Marche, in Puglia, in Umbria ed Emilia Romagna.

Insomma, anche le finali nazionali 3×3 di Lignano Sabbiadoro confermano la bontà della “cantera” della Pallacanestro Don Bosco, una delle più blasonate nel vasto panorama cestistico nazionale.