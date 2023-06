Home

25 Giugno 2023

Livorno 25 giugno 2023 – 3×3, sabato prossimo al “PalaMacchia” vanno in scena le finali nazionali maschili

Grande attesa per le finali regionali maschili 3×3 che si svolgeranno sabato prossimo, 1° luglio, nella splendida cornice del “Pala Macchia”, e decreteranno le tre squadre che parteciperanno alle finali nazionali, in programma a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, dal 21 al 27 agosto prossimo.

Anche le tappe di avvicinamento alle finali regionali hanno confermato la bontà della “cantera” della Pallacanestro Don Bosco, che sarà rappresentata da ben sei squadre. Hanno infatti raggiunto la qualificazione alla kermesse di sabato 1° luglio una rappresentativa rossoblu nella categoria Under 14, ben tre in quella Under 16 e due nell’Under 18.

Ma vediamo il programma della manifestazione, distinto per categoria

UNDER 14

Le 10 squadre partecipanti saranno divise in due gironi da cinque squadre ciascuno, con partite di sola andata; le squadre classificate ai primi due posti di ogni girone saranno ammesse alla fase ad eliminazione diretta.

La formazione della Pallacanestro Don Bosco è stata sorteggiata nel girone A, assieme a Terranuova, US Livorno “A”, Poggibonsi e Lucca.

UNDER 16

Anche in questa categoria, le 10 squadre partecipanti saranno divise in due gironi da cinque squadre a testa, con partite di sola andata; le squadre classificate ai primi due posti di ogni girone saranno ammesse alla fase ad eliminazione diretta.

Alla manifestazione parteciperanno ben tre squadre della Pallacanestro Don Bosco, suddivise in due gironi

La Pallacanestro Don Bosco “A” è stata inserita nel girone A, assieme a Castelfiorentino, Legnaia, Biancorosso Empoli e Chiusi, mentre le selezioni “B” e “C” dovranno vedersela, nel Girone B, con Terranuova, Laurenziana e Lucca.

UNDER 18

In questa categoria, invece, le squadre partecipanti sono sei e disputeranno un girone all’italiana, con partite di sola andata; le squadre classificate ai primi due posti del raggruppamento disputeranno la finale che varrà il titolo toscano e la relativa qualificazione per le finali di Lignano Sabbiadoro.

Le due rappresentative della Pallacanestro Don Bosco, denominate “A” e “B”, incroceranno le armi con Virtus Siena, Fides Montevarchi, Laurenziana e Biancorosso Empoli.

Per tutti gli appassionati della palla a spicchi, un appuntamento assolutamente da non perdere.

