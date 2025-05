Home

17 Maggio 2025

Collesalvetti (Livorno) 17 maggio 2025 4 autovelox bidirezionali nel Comune di Collesalvetti, ecco dove sono

Il Comune di Collesalvetti informa la cittadinanza che dal 13 Maggio sono state installate sul territorio 4 nuove postazioni fisse per il controllo della velocità veicolare nei seguenti punti specificamente individuate ai sensi di legge dal Decreto del Prefetto di Livorno del 20/12/2023:

Centro abitato di Torretta Vecchia, al km. 28+370 della SR 206

Centro abitato di Guasticce, al km. 5+300 della SP 555 (Via Don Sturzo)

Centro abitato di Stagno, al km. 0+300 della SP 555 (Via Barontini)

Loc. Ponte Biscottino, al km. 15+030 della SS 67-bis Arnaccio

Tutte le postazioni sono di tipo bidirezionale e quindi coprono entrambe le direzioni di marcia.

Al momento è attiva solo la postazione di Ponte Biscottino in quanto per le altre tre dovrà essere installata la necessaria segnaletica di presegnalazione, come previsto dalla normativa vigente.